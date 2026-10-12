Art urbà als pirulís: "L'espai públic és un bé comú"

El Corralito va desenvolupar aquest dissabte passat una acció artística a dos dels 26 pirulís publicitaris que queden a Terrassa. Van fer primera una feina de documentació, per conèixer quantes columnes d'aquest tipus romanen a la ciutat, i van triar-ne dues per a la proposta: una a la plaça de Josep Freixa i Argemí i una altra, a tocar de l'església de la Sagrada Família, totes dues a Ca n'Aurell.
La comunitat de creació artística, amb la col·laboració d'altres col·lectius moguts per la mateixa inquietud, vol transformar espais públics per incrementar-hi la presència artística. Un primer pas el va plantejar per a aquest dissabte passat, 10 d'octubre, a columnes publicitàries, els popularment coneguts com a "pirulís". Aquesta era una de les propostes del cicle "L'espai públic està en joc", que començava un parell de dies abans amb una taula rodona.
Transformar
El projecte pretenia fer ús de l'art i la cultura "per transformar els espais que habitem". El Corralito CCA (Centre de Creació Artística) i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental impulsaven el cicle que havia de reunir a Terrassa projectes com Contorno Urbano, Enciclopèdia Mural, Terrassa Walls i el Col·lectiu Pirulís "per reflexionar i experimentar sobre l’art i la cultura com a eines de transformació comunitària, participació i cooperació". Es tractava d'una iniciativa que volia reivindicar l’espai públic "com un bé comú i explorar el paper de l’art i la cultura a l’hora de construir comunitat, activar processos de participació i imaginar altres maneres de transformar col·lectivament els espais que habitem". El programa posava també el focus en la cooperació i l’economia social i solidària (ESS) "com a eines per fer possibles i sostenibles aquests processos".
La proposta, més enllà de pensar què poden aportar l’art i la cultura als barris, es preguntava també "quines estructures necessitem perquè els projectes artístics i comunitaris siguin sostenibles i no depenguin només de la voluntat o la precarietat, i com es pot generar ocupació i formes de treball dignes des d’aquest àmbit i des de la perspectiva de l’economia social i solidària".
Contorno Urbano és una fundació que desenvolupa projectes comunitaris, culturals i de transformació de l’espai, especialment a través de l’art urbà. La seva pràctica vincula creació artística, regeneració urbana, educació i participació ciutadana, "impulsant processos de cocreació arrelats als territoris i a les comunitats que els habiten".
Enciclopèdia Mural és un projecte artístic i educatiu iniciat per l’artista Swen Schmitz Coll que connecta art, natura i divulgació mitjançant murals de gran format dedicats a la biodiversitat local. El projecte transforma murs de pobles i ciutats en una enciclopèdia oberta a l’aire lliure i relaciona la intervenció artística amb el coneixement, la sensibilització i la cura de l’entorn. Terrassa Walls, impulsat per l’artista terrassenca Anna Taratiel, aporta al debat una experiència directament connectada amb la ciutat. "El projecte treballa per dinamitzar l’art urbà a Terrassa, generar nous espais per a la creació i contribuir a la professionalització dels i les artistes a través d’intervencions murals, espais d’experimentació i activitats al voltant de l’art urbà", explica El Corralito.
L'activitat de dissabte es va desplegar de 10 a 14 hores amb el títol “Paret oberta. El mur com a espai de joc”, en una jornada de creació col·lectiva amb el Col·lectiu Pirulís. Aquest és un grup autogestionat d’artistes que reivindica les columnes de lliure expressió de Barcelona —els coneguts “pirulís”— com a espais d’expressió artística i manifestació ciutadana. A través de la pràctica gràfica i la intervenció urbana, el grup "explora altres formes d’ocupar, compartir i activar l’espai públic".
"L'espai públic està en joc i la cultura també és una eina per construir comunitat, reivindicar-lo i transformar-lo col·lectivament", conclouen els organitzadors. De 10 a 12 hores es va celebrar a la seu d'El Corralito un taller de creació per experimentar amb el llenguatge gràfic i el cartellisme. De 12 a 14 hores, les peces creades van sortir al carrer en una intervenció col·lectiva en dos dels pirulís de Terrassa.