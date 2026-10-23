Capital del "breakdance" al país: "Defensem l'energia i la comunitat"

Terrassa torna a ser capital del "breakdance" aquest dissabte amb la sisena edició del This is for Terrassa, una competició que se celebrarà al casal cívic de Sant Pere amb 14 grups preinscrits i jutges vinguts des de diversos punts d'Espanya. La jornada començarà a les 16 hores i acabarà amb el lliurament de premis, aproximadament a les 21.30 hores. L’entrada és gratuïta.
L’associació Terrassa Breaking organitza la trobada, que inclourà batalles de rap i grafit en directe. En l'ambit del ball, el centre de l'esdeveniment, la competició es durà a terme en format de grup contra grup ("crew" vs "crew") i cada formació ha de tenir un mínim de cinc ballarins. L'organització subratlla que la competició és la que compta amb més recorregut de tot Catalunya. En les edicions anteriors, ha arribat a reunir grups vinguts de Barcelona i rodalies, però també de Saragossa, Madrid, València i França.
Places
Les batalles són per temps i s’allarguen a cada ronda que passa: vuit minuts als filtres, 10 als quarts de final, 12 a les semifinals i 15 a la final. Aquest dijous passat ja hi havia 14 grups preinscrits, entre els quals el planter local Terrassa Breaking Kids. Encara quedaven places: els "crews" que s’hi vulguin sumar es poden inscriure per missatge directe a Instagram o presencialment, a la taula de registre disposada al casal el mateix dissabte, de 16 a 17 hores.
El grup guanyador s’endurà un viatge valorat en 500 euros per participar en una competició internacional de "breaking", i el segon classificat, un val de 250 euros per a la botiga de roba urbana Snipes.
Encara quedaven places: els "crews" que s’hi vulguin sumar es poden inscriure per missatge directe a Instagram o presencialment, a la taula de registre disposada al casal el mateix dissabte, de 16 a 17 hores
El jurat estarà format per tres ballarins de referència a l’escena espanyola: bboy Jorge (Special K, València), bboy Cibils (Doom95, Barcelona) i bboy LilDani (Malagangsterz, Màlaga). La música anirà a càrrec dels DJs terrassencs Kasuo i Kenji, i la conducció, dels "speakers" Gumi, de Barcelona, i Mohi Lee, també terrassenc. Durant tota la jornada hi haurà "cyphers" oberts, rodes improvisades on qualsevol ballarí pot sortir a ballar.
Rap, grafit i un concurs de rècords
A partir de les 18.30 hores començaran, en paral·lel, una batalla de galls (rap improvisat) i una de grafit en directe. A aquesta segona, d'art urbà, vuit escriptors (grafiters) disposaran de dos esprais i tres minuts per ronda. El jurat en aquest concurs específic estarà format per Trad, autor del cartell d’aquesta edició, Pako i S.Shady, i la conducció correspondrà a Skail.
A les 19.45 hores, entre els quarts de final i les semifinals de "breaking", el públic podrà veure un concurs de rècords de tres moviments de "breaking": "hand-hop" (bots fent el pi amb una sola ma), flare (moviment acrobàtic similar a l’exercici de "potro" de la gimnàstica esportiva) i "headspin" (voltes amb el cap sense mans). La nit inclourà també un espectacle de l’MC terrassenc Anwar Malviaje, que actuarà just abans de la final.
Abans de les finals, la competició dedicarà 30 segons de soroll a la memòria del Fede, un company del casal cívic de Sant Pere traspassat aquest any.
L'essència
Néstor López, president de l’associació Terrassa Breaking, sosté que el format de grup contra grup és l'essència del "breakdance": "Les xarxes socials empenyen els ballarins cap a carreres cada cop més individuals, i nosaltres volem continuar defensant l’energia i la comunitat que es generen quan un grup balla contra un altre”.
L’organització recomana al públic no especialitzat arribar a partir de les 19.30 hores, per veure el concurs de rècords i les rondes finals, "que són el moment més espectacular de la jornada". Terrassa Breaking és una associació sense ànim de lucre que impulsa aquest tipus de ball i la cultura hip hop a la ciutat. A més d’organitzar el This is for Terrassa, fa classes per a nens, joves i adults cada divendres, a les 17.30 hores, al casal cívic de Sant Pere, i duu a terme activitats festes majors, escoles i esdeveniments diversos. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i de l’Associació Veïnal de Sant Pere.
Aquest és el programa:
- 16 hores. Arribada i confirmació de "crews" (inscripcions de 16 a 17 hores).
- 17 hores. Filtres de "breaking".
- 18.30 hores. Comencen les batalles de grafit i de galls.
- 18.45 hores. Quarts de final de "breaking".
- 19.45 hores. Concurs de rècords: "hand-hop", "flare" i "headspin" sense mans.
- 20 hores. Semifinals de "breaking".
- 20.30 hores. Xou de l’MC Anwar.
- 20.45 hores. Final de la batalla de galls.
- 21 hores. Final de grafit.
- 21.15 hores. Final de "breaking".
- 21.30 hores. Lliurament de premis.