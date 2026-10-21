Cinc anys de Trobada d'Il·lustració Infantil a Terrassa: "Una jornada per fomentar la lectura"

Tallers creatius, hores del conte, expositors, una vintena d'20 il·lustradors disposats a la conversa... Aquests són alguns dels ingredients de la Trobada d'Il·lustració Infantil a Terrassa, que enguany arriba a la cinquena edició i se celebrarà aquest dissabte, de 10.30 a 13.30 hores, a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Bambú Llibreria Infantil i Juvenil i la BCT coorganitzen l'esdeveniment.
La trobada, que compta també amb la col·laboració d’Editorial Mediterrània i Editorial Nanit, és una iniciativa "per donar a conèixer el món de la il·lustració, fomentar la lectura i potenciar la creativitat i la imaginació dels infants", segons indiquen els organitzadors. Per cinquè any consecutiu, la ciutat acollirà aquesta jornada dedicada als llibres, l’art i la il·lustració infantil i juvenil.
"Durant tota la matinal, les famílies podran conèixer i conversar amb 20 il·lustradors i il·lustradores, descobrir els seus treballs i apropar-se als seus processos creatius", assenyalen. Hi participaran Mireia Aleu, Núria Aparicio, Albert Asensio, Anna Baquero, Marta Cabrol, Robert Garcia, Roger Giménez Tomeo, Patricia Geis, Sònia González, Esther Hernando, Nil López, Pam López, Manel Mora, Nuria Nistal, Xavier Piñas, Sara Porras, Ariadna Reyes, Mercè Tous, Clàudia Umbert i Ingrid Valls.
La programació inclou tallers creatius i hores del conte per a diferents edats. A les 11 hores, l’il·lustrador Manel Mora oferirà un taller de dibuix per a infants a partir de 6 anys, a la sala de treball de la BCT. En paral·lel, a la sala d’actes, el grup Vivim del Cuentu presentarà l’últim títol de la col·lecció Desexplicats, “Les noves aventures de Robin Hood i Lady Marian”, en una hora del conte adreçada a infants a partir de 3 anys.
A les 11.30 hores, Marina Matilla Martín (bluee.art), conduirà el taller "Juguem a ser artistes", adreçat a infants de 3 a 12 anys, que podran experimentar amb materials, colors i textures per explorar la seva creativitat.
La matinal continuarà a les 12.30 hores amb una hora del conte de la col·lecció Crispetes d’Art, a càrrec d’Alba Puig, autora i editora d’Editorial Mediterrània. La proposta, per a infants a partir de 3 anys, aproparà els més petits a l’univers artístic de Yayoi Kusama, Piet Mondrian i Antoni Tàpies a través dels contes i la imaginació.
El cartell
La creadora del cartell d’aquesta cinquena edició és Mireia Pons Lupiáñez, il·lustradora especialitzada en literatura infantil i juvenil i vinculada a l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC). Entre els seus treballs destaca "La festa dels gomets", d’Alba Puig Romañach, publicat per Editorial Mediterrània i inspirat en l’univers de Yayoi Kusama.
Aquest anys, Mireia Pons ha participat com a il·lustradora catalana a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya. La seva obra combina art, imaginació i sensibilitat, amb una especial atenció al públic infantil.