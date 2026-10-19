Col·loqui de terror amb Albert Pintó

La presència del director terrassenc Albert Pintó, que oferirà un col·loqui sobre el seu film “Malasaña 32”, serà un dels reclams de Les 12 Hores Fantàstiques de Terrassa més enllà d’un cartell que inclou cintes com “Robocop” o “Viernes 13”. En total, sis pel·lícules de terror i fantasia. La marató cinematogràfica, que tindrà lloc aquest dissabte vinent al Cinema Catalunya, havia venut fins aquest divendres passat més de 150 abonaments per a totes les projeccions.
Com a prèvia, dijous hi haurà una mostra de curts, i dijous següent, 27 d’octubre, es projectarà “Metrópolis”, film precursor del cinema de ciència ficció. La jornada de la marató començarà a les 11 hores amb “La familia Addams” i prosseguirà a les 13.15 amb “Robocop”. Després de dinar, la següent cita serà a les 16 hores amb “Viernes 13”, en versió original subtitulada en espanyol. Aquesta producció de Sean S. Cunningham va ser l’escollida per votació popular.
Sorpreses
La projecció de “Malasaña 32”, cinta de terror sobrenatural estrenat l’any 2020, es preveu per a les 18 hores i després hi tindrà lloc el col·loqui amb el seu director, Albert Pintó. Va ser la primera gran producció dirigida pel cineasta. Les dues últimes pel·lícules de Les 12 Hores Fantàstiques seran “Devuélvemela” (a les 21 hores) i “Re-animator”, també en versió original subtitulada, a partir de les 23.15 hores. El Cinema Catalunya recorda que durant la jornada “s’aniran succeint diverses sorpreses i esdeveniments especials”. Les performances les desenvoluparà la companyia L’Embarral.
L’abonament complet per a totes les projeccions té un preu de 25 euros, mentre que les entrades per a cada sessió costen 6 euros.