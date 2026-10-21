Gairebé 230 obres amb gana de premi literari a Terrassa

La tardor literària s’obre pas a Terrassa amb la mirada posada a finals de novembre. Els jurats dels premis convocats per Amics de les Arts i Joventuts Musicals han rebut 227 obres. Aquesta és la suma de les tres iniciatives, el Premi Anna Murià de Contes, el guardó Agustí Bartra de Poesia i el Premi Marta Pessarrodona de Poesia per a joves, els veredictes de les quals es faran públics el proper 30 de novembre a la Festa de les Lletres de Terrassa, que tindrà lloc al Teatre Alegria. En paral·lel, Godall Edicions ha publicat “L’adeu de les granotes”, l’obra d’Albert Garcia Catalan que va guanyar l’any passat el sisè Premi Anna Murià de Contes.
El jurat d’aquest últim reconeixement, impulsat per l’Ajuntament i Amics de les Arts, haurà de triar entre 79 obres presentades a concurs, mentre que la convocatòria del Premi Agustí Bartra de Poesia 2026 ha conclòs amb 112 escrits aspirants a la distinció. La deliberació per a la concessió del Premi Marta Pessarrodona de Poesia per a autors joves haurà de decidir entre 36 obres presentades.
Un recull
“L’adeu de les granotes” es va endur l’últim Premi Anna Murià de Contes amb un recull de quatre relats independents “però units per la mirada sensible d’uns personatges afectats pels impactes dels canvis de tombant del segle XX a principi del XXI”, segons l’editora del volum d’Albert Garcia Catalan que acaba d’arribar a les llibreries. Hi trobem temes com la descoberta de la persistència de les desigualtats socials, l’assetjament, la crisi d’un home de 30 anys per assumir la paternitat, el retrat de la societat “on el figurar s’imposa a l’ésser” i el canvi de valors que comporta la transformació del model econòmic.
La construcció dels contes és gairebé cinematogràfica i fa ús d’una prosa sensorial “que para molta atenció al paisatge, a la llum i a les textures”. No obstant això, el món físic no esdevé un simple decorat, “sinó que té una funció emocional i de vegades fins i tot conceptual”. Elements com un riu, una vinya, una petxina o un cavall condueixen al lector “fins a una reflexió humanística i filosòfica més profunda”.
Albert Garcia Catalan (Badalona, 1970) és periodista, escriptor i professor de Llengua i Literatura Catalana. Va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i es va llicenciar en Periodisme el 1996 per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat cap de comunicació d’Unió de Pagesos. “L’adeu de les granotes” és el seu primer recull de contes per a públic adult.