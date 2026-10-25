Maria Verdoy, presentadora de televisió: "La meva vocació genuïna és el cinema"

Com vas entrar al món del cor?
Vaig estudiar comunicació audiovisual a València perquè volia dedicar-me al cinema, però, com vaig anar a la universitat pública i no hi havia gaires opcions de fer pràctiques, vaig acabar estudiant periodisme. Per això vaig començar com a periodista, però la meva vocació genuïna és el cinema.
T'agradava, el panorama de la premsa rosa?
No, no m'agradava. El cor va ser una casualitat que vaig saber aprofitar amb les oportunitats que m'arribaven. Amb tot, l'aparició de l'Albert a la meva vida va ser clau perquè va ser la manera d'atrevir-me a fer uns passos més enllà.
En quin sentit?
Estic escrivint un guió d'una pel·lícula. He reprès uns estudis de guió que ja havia començat fa temps alhora que escric una pel·li que, tot sembla, serà una realitat no gaire tard. Estic molt feliç perquè estic reconnectant amb el que de veritat volia fer gràcies a ell, ja que havia arribat a pensar que no era una possibilitat, el fet de dedicar-me al cinema, i amb l'Albert vaig a tots els rodatges, estic allà observant i aprenent a un racó perquè és el que de veritat m'agrada.
Ens podries avançar alguna cosa sobre l'obra que estàs creant?
Serà un 'thriller' psicològic, fins i tot romàntic.
Llavors, la carrera televisiva ja està acabada?
No, encara no. He estat valenta amb les decisions que he pres i vaig aprofitar que va acabar el programa en el qual estava presentant i vaig dir-me: "Som-hi, vaig a donar-li una oportunitat a la meva passió", i pot ser que es faci realitat. De totes maneres, mai descarto tornar a la televisió.
Com vas conèixer a Pintó?
El conec de fa molts anys. Vam coincidir quan era estudiant de l'ESCAC. Ell era l'alumne que destacava absolutament i tots els seus amics deien que ho petaria i que seria qui triomfaria. Jo també ho pensava. Llavors, quan ell ja havia aconseguit fama i jo encara era a la televisió ens vam retrobar i va ser molt bonic.
De quina manera t'està ajudant amb la teva creació?
Penso que no és una ajuda directa, sinó que és el mateix que tenir un mestre al costat al qual puc preguntar-li molts dubtes que em sorgeixen. Potser ho definiria com un suport, més que una ajuda, ja que tots dos volem que em pugui desenvolupar pel meu compte i que sigui jo la que provi i experimenti per aprendre el més possible.
El fet de poder accedir als rodatges i a la resta del món del cinema et permet obtenir contactes i saber com es fan les coses.
Sí, és clar. Vaig prenent notes a tot arreu i pensant coses com que una actriu determinada m'encaixaria per a un paper del meu guió o això. De fet, tinc al cap el meu 'cast' ideal, amb alguns actors i actrius que ja han sortit a produccions de l'Albert.
El cinema espanyol ara està de moda. Creus que aquesta situació us pot beneficiar a tots dos?
Totalment, sempre dic que és un molt bon senyal l'èxit de pel·lícules com 'La Bola Negra' o 'El Ser Querido'. Ens hem d'alegrar molt d'aquest moment del cinema espanyol perquè la gent, sobretot aquí a Espanya, està deixant de percebre les produccions nacionals com una cosa amb poca qualitat. Realment el nostre cinema té molts bons professionals, directors, actors, guionistes, tots, i crec que ja era hora que la mirada de l'espectador fos justa amb les joies que tenim.
També és positiu de cara al teu propi projecte, no?
I tant, és fantàstic. M'il·lusiona perquè crec que és el millor moment i estic orgullosa de viure-ho i de formar-ne part. Que continuï així, si us plau!