Mozart i Verdi són per gaudir-los: "És un divertimento deliciós, fresc i enginyós”

Passa per ser un dels espectacles més innovadors del moment per apropar l’òpera al gran públic. “Operetta” arriba a Terrassa amb una proposta concebuda com a “divertimento deliciós, fresc i enginyós” que fa riure els espectadors des del primer moment alhora que es gaudeix de la música dels millors compositors. L’espectacle, amb entrada a 24 euros, tindrà lloc aquest diumenge, a les 18 hores, al Teatre Principal.
La seva inclusió en el programa municipal d’arts escèniques i música avala aquesta producció de Somfònics creada i dirigida per Jordi Purtí, amb David Costa a la direcció musical i un elenc format pel Cor de Teatre, tres sopranos, dues mezzosopranos, tres contralts, tres tenors i tres baixos. Pere-Mateu Xiberta i Esteve Palet Mir signen els arranjaments musicals d’una obra que inclou els passatges operístics més populars de compositors com ara Verdi, Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns i Offenbach.
“Opereta” ofereix una aproximació al terreny de l’òpera “a través del llenguatge corporal, la música vocal polifònica i l’humor”, com resa la presentació d’un espectacle de 75 minuts de durada i destinat a un públic amb edats compreses “entre els 0 i els 100 anys”.