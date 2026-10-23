Orgue i cant coral per homenatjar Cassià Maria Just: "La música va ocupar sempre un lloc central en la seva vida"

Va ser "home de diàleg, d'acollida i de profunda sensibilitat humana". Va entendre la fe "com un compromís amb les persones i amb el seu temps". Els organitzadors de l'homenatge de Terrassa a Cassià Maria Just incideixen en els aspectes religiosos de la trajectòria del que fora abat de Montserrat entre 1966 i 1989, però incideixen encara més, tenint en compte les característiques del reconeixement, en el seu vessant musical. L'homenatge, que comptarà amb una conferència i la participació de l'organista Mercè Sanchís i el Cor Montserrat, se celebrarà aquest diumenge, 25 d'octubre, a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa. L'entrada és gratuïta.
L'acte començarà a les 17 hores amb una conferència a càrrec del pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, i prosseguirà a les 18 hores amb el concert, dividit en dues parts. A la primera, Mercè Sanchís oferirà quatre peces: "Com una improvisació", de G. Odiló Maria Planàs (1825-2011); "Pregària a la Verge de Montserrat per abans d'anar a dormir", de Bernat Vivancos (1973); "Cantabile", de César Frank (1822-1890) i "Nit de vetlla", del pare Ireneu Segarra (1917-2005). La segona, amb el Cor Montserrat, dirigit per Rosa Maria Ribera, contindrà les següents peces: "Regina caeli", de J. Cererols (1618-1676); "Kyrie de la Missa in honorem Sanctae Caeciliae", del pare Àngel Rodamilans (1874-1936); "Salve Montserratina", de Cassià Maria Just (1926-2008), i "La mort de l'escolà", d'Antoni Nicolau (1858-1933).
Centenari
L'any 2026 es commemora el centenari del naixement de Cassià Maria Just i Riba (1926-2008), abat de Montserrat entre 1966 i 1989 "i una de les figures més rellevants de l'Església i de la societat catalana contemporànies", assenyalen els organitzadors de la jornada d'aquest diumenge. La trajectòria de Just "va estar marcada per la defensa de la cultura catalana, l'obertura de l'Església al món contemporani i una atenció especial envers les persones més vulnerables. Al costat d'aquest compromís espiritual i social, la música va ocupar sempre un lloc central en la seva vida".
L'acte començarà a les 17 hores amb una conferència a càrrec del pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, i prosseguirà a les 18 hores amb el concert, dividit en dues parts
El monjo Bernabé Dalmau, profund coneixedor de la figura de l'abat, pronunciarà una conferència dedicada al seu llegat espiritual i cultural "i al seu compromís amb l'Església, el país i les persones", tot destacant la relació de Just amb l'Escolania i amb el món musical montserratí
Evocació
El concert convidarà el públic a redescobrir l'univers espiritual i musical de Cassià Maria Just: "A través de les veus del Cor Montserrat i de la sonoritat de l'orgue, les obres del programa evocaran la tradició musical de Montserrat i els compositors que van formar part de l'entorn artístic i espiritual de l'abat".
Més que un record del passat, l'homenatge "vol fer present un llegat que continua interpel·lant-nos: el valor del diàleg, la vocació de servei, el compromís amb la cultura i la convicció que la música pot esdevenir un espai de bellesa, comunió i esperança".
Més reconeixements
El Cor Montserrat va participar aquest dilluns passat en el lliurament del 13è Memorial Cassià Maria Just, celebrat al Palau de Pedralbes de Barcelona. El guardó va ser lliurat al teòleg Antoni Matabosch i Soler. Es reconeix la seva trajectòria i el seu compromís "amb el diàleg ecumènic i interreligiós, així com la seva contribució a la convivència, la cohesió social i el respecte a la pluralitat religiosa".