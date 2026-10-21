Subhasta oculta d'obres del pintor amic de Lorca i altres artistes: "Les ofertes seran confidencials"

Amics de les Arts de Terrassa subhastarà 56 obres donades per la família Soler Casamada. Josep Rigol i Fornaguera, el pintor terrassenc amic de Federico García Lorca, amfitrió de la visita que el poeta de Granada va fer a Terrassa ara fa 91 anys, és un dels artistes presents a la nòmina de creadors amb obres en aquesta iniciativa. El procés, en model de "subhasta oculta", es desenvoluparà del 24 d'octubre al 3 de novembre, quan les peces siguin en exposició. "Les ofertes seran confidencials", diu la institució cultural, que destinarà els diners recaptats als actes de comemmoració del seu centenari.
La institució ha organitzat una exposició i venda extraordinària de 56 obres de la Col·lecció Soler Casamada, que tindrà lloc del 24 d’octubre al 3 de novembre de 2026 a la Sala Salvador Alavedra de Terrassa, al carrer del Teatre. Els preus de sortida s'han establert en quatre categories, amb una puja mínima que s'indicarà al costat de cada obra. Les puges es realitzaran per escrit dins d'un model d'octaveta facilitat per l'entitat en què ha de constar el número de la peça, la data i l'hora de l'oferta, la identificació del comprador, el seu telèfon i la quantitat ofertada. La informació complimentada es lliurarà al responsable de la sala, que només prendrà nota del número de l'obra i anirà dipositant les octavetes en una urna precintada. S'anirà reflectint en una cartel·la la quantitat d'ofertes rebudes per les obres.
El 4 de novembre, dimecres, s'obrirà l'urna i es durà a terme el recompte públic de les ofertes. Els pagaments (en efectiu o per transferència bancària) es podran realitzar a partir del 5 de novembre, data en què es podran començar a retirar les obres. El termini de recollida acabarà el 12 de novembre, dijous, a les 20 hores. En cas de no ser abonada ni retirada en el termini indicat, la peça serà adjudicada al següent licitador per la quantitat que va ofertar.
Segons Amics de les Arts i Joventuts Musicals, la iniciativa "permetrà descobrir i presentar ofertes per adquirir peces procedents de la col·lecció personal de Carme Casamada Riba (1944-2026), responsable de la històrica Galeria Soler Casamada, i contribuir al finançament dels actes commemoratius del Centenari d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals (1927-2027)".
La inauguració tindrà lloc aquest dissabte, 24 d’octubre, a les 18.30 hores. Durant els dies d’exposició, el públic podrà visitar la mostra i presentar ofertes per adquirir les obres que li interessin, amb
preus de sortida a partir de 40 euros.
El llegat i la història artística de Terrassa
La col·lecció reuneix obres que es van exposar a la Galeria Soler Casamada al llarg de 25 anys d’activitat "i constitueix un testimoni del moviment artístic i cultural de Terrassa", declara Amics de les Arts. El conjunt reflecteix el diàleg entre artistes consagrats i joves creadors "que van contribuir a donar forma a una etapa de la vida artística de la ciutat. L’exposició permet descobrir una part
d’aquest llegat i posar a l’abast del públic obres vinculades a la trajectòria de Carme Casamada, responsable de la històrica Galeria Soler Casamada".
Entre els artistes representats hi ha Sebastià Freixas Vivó, Miquel Mas Martí, Josep Rigol i Fornaguera, Ramon Sanvisens i Marfull, Teresa Jordà Vitó, Josep Camí i Aliart, Antoni Padrós, Josep Baqués i Tomàs, Ignasi Mundó i Marcet i Manel Plana Sicilia, entre molts altres.
L'oportunitat
Les 56 obres es posaran a la venda mitjançant un sistema d’ofertes presencials i confidencials. Els interessats podran visitar l’exposició i presentar per escrit una oferta per les obres que vulguin adquirir, a la mateixa Sala Salvador Alavedra. Les quantitats proposades seran igualment confidencials, "de manera que cada participant desconeixerà les ofertes presentades per les altres persones".
Cada peça s’adjudicarà a qui hagi presentat l’oferta econòmica més alta. Hi haurà obres amb preus de sortida a partir de 40 euros. Per a l'entitat beneficiària, es trata d'una oportunitat "per accedir a peces d’una col·lecció vinculada a la història artística de Terrassa".
Les propostes d'adquisició es podran presentar del 24 d’octubre al 3 de novembre, de 18 a 20 hores, exceptuant els dilluns. El recompte i la comunicació de les adjudicacions es faran el 4 de novembre.
Aquesta venda extraordinària té també una finalitat cultural i commemorativa: contribuir al finançament dels actes del centenari que Amics de les Arts i Joventuts Musicals celebrarà l'any vinent: "D'aquesta manera, la iniciativa vincula el llegat artístic de Carme Casamada i la història cultural de Terrassa amb la commemoració dels 100 anys de l’entitat. L’exposició i venda ofereix així una doble oportunitat: descobrir i adquirir obres d’art procedents d’una col·lecció singular i, al mateix temps, contribuir a la celebració del centenari. La proposta convida les persones interessades en l’art, el col·leccionisme i la cultura de Terrassa, així com el públic en general, a visitar l’exposició i participar en la venda".