Un concurs de cant líric que no s'acaba: "Volem connectar cantants, professionals i públic"

El lema apunta alt: “Òpera, música i talent al servei de la ciutat i enguany, obrint-nos al món”. L’Associació Òpera Terrassa ha presentat la seva temporada de propostes, un cicle concebut “per apropar la lírica a tothom”, impulsant nous espais de participació “i descoberta del talent”. L’entitat segueix consolidant “la presència cultural de l’òpera” a Terrassa i obrirà un concurs permanent de talent líric en una plataforma web estable, a més de programar espectacles com “Madama Butterfly”, “El regal de Pau Casals” i “Marina”.
Les representacions de “Madama Butterfly”, la magna composició de Giacomo Puccini, es durà terme en tres funcions al Teatre Principal de Terrassa el mes de desembre vinent, amb la música de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48). La primera, el 8 de desembre (20 hores), serà l’assaig general obert. L’11 de desembre, a la mateixa hora, s’oferirà la primera representació oficial. Dos dies després, el 13 de desembre, a les 18 hores, arribarà la segona funció. Sota la direcció musical de Miquel Ortega, i la direcció escènica de Juli Aymí, l’espectacle compta amb el següent elenc: Tina Gorina (com a Madama Butterfly), José Concepción, Manuel Mas, Alejandro Otero, Anna Tobella, Xavier Vilalta, Juan Burgos, Maria Isart, Albert Crespi i el Cor Òpera Terrassa.
Pau Casals
El pianista Joan Manau dirigeix “El regal de Pau Casals”, que s’interpretarà, amb la soprano Marta Esteban, el violoncel de Lluís Heras, el Cor Òpera Terrassa i un quartet de corda, el 10 de gener (18 hores) a l’Auditori Terrassa. El programa líric, coral i instrumental, vinculat al lied català, commemorarà el 150è aniversari de Pau Casals, tot destacant “el seu llegat musical i humanista”. Finalment, Òpera Terrassa representarà el muntatge de “Marina” a la Festa Major del 2027.
El programa inclou tres activitats més: la conferència “Madama Butterfly”, aquest dimarts vinent, a les 17.30, a la BD4; visites escolars a l’assaig de la mateixa obra, i una conferència sobre “El regal de Pau Casals”, el 24 de novembre, a les 17.30, a la BD4.
La temporada també incorpora una iniciativa innovadora: la creació d’una plataforma web estable per descobrir i promocionar noves veus líriques, oferint oportunitats artístiques a joves intèrprets i cantants amateurs, "connectant cantants, professionals i públic". La plataforma vol contribuir a projectar Terrassa "com una ciutat compromesa amb el talent líric". Només els socis d’Òpera Terrassa tindran l’oportunitat de votar les candidatures participants.