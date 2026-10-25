Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 26 d'octubre del 2026

Aquestes són les cerimònies de dilluns 26 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLuís Villegas Jiménez, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria del Carme Oliveras Muñoz, 80 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nBartomeu Guitart Casals, 79 anys\r\n\r\nData de la defunció: 24 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 15.45 hores, a l'Oratori de La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nEnriqueta Iglesias Pigrau, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 25 d'octubre\r\nCerimònia: 26 d'octubre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\n \r\n