Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dilluns 26 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 d’octubre de 2026 a les 19:43

Aquestes són les cerimònies de dilluns 26 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luís Villegas Jiménez, 87 anys

Data de la defunció: 24 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 9.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Maria del Carme Oliveras Muñoz, 80 anys

Data de la defunció: 24 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Bartomeu Guitart Casals, 79 anys

Data de la defunció: 24 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 15.45 hores, a l'Oratori de La Rambla Serveis Funeraris

Enriqueta Iglesias Pigrau, 78 anys

Data de la defunció: 25 d'octubre
Cerimònia: 26 d'octubre, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

 

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