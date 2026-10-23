Aquestes són les cerimònies de dissabte 24 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Luisa Morante Guerrero, 87 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Enriqueta Morera Salvador, 84 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rafael Romero Gutiérrez, 93 anys
Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
José Luis Fernández García, 56 anys
Data de la defunció: 23 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrass
Maria Ascensió Valls Morera, 102 anys
Data de la defunció: 23 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 11.30 hores, a l'Oratori La Rambla serveis funeraris