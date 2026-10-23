Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 24 d'octubre del 2026

Defuncions

  • Defuncions a Terrassa: les cerimònies de dissabte 24 d'octubre del 2026

ARA A PORTADA

Publicat el 23 d’octubre de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies de dissabte 24 d'octubre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luisa Morante Guerrero, 87 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Enriqueta Morera Salvador, 84 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 11 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rafael Romero Gutiérrez, 93 anys

Data de la defunció: 22 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Luis Fernández García, 56 anys

Data de la defunció: 23 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrass

Maria Ascensió  Valls  Morera, 102 anys

Data de la defunció: 23 d'octubre
Cerimònia: 24 d'octubre, a les 11.30 hores, a l'Oratori La Rambla serveis funeraris

 

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