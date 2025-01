Espanya bat 15-14 Croàcia i accedeix a semifinals

Després de doblegar la vigent campiona olímpica, Sèrbia, en el “crossover” de vuitens de final, el combinat que prepara David Martín s’ha desfet aquest divendres per 15 gols a 14 d’un altre combinat balcànic, la selecció de Croàcia, en el darrer partit de quarts de final de la jornada en el marc de la Copa del Món de seleccions que es disputa a la capital romanesa, Bucarest. En els altres tres enfrontaments de quarts, Hongria va batre Geòrgia per 21 a 10, Grècia va batre el Japó per 20 a 16 i Montenegro es va desfer dels Estats Units per 15 a 7.

El duel entre Espanya i Croàcia ha estat molt disputat. Els de David Martín s’han adjudicat el primer parcial per 5 a 3. Els d’Ivica Tucak han reaccionat al segon període i han empatat a sis. La igualtat s’ha mantingut fins que Unai Biel ha establert el 9 a 8 quan faltaven només vuit segons per arribar al descans.

A la represa, de nou Biel i Marc Larumbe han obert una escletxa de tres gols a l’electrònic (11-8). S’ha tancat el tercer acte amb dos gols d’avantatge per als espanyols (12-10), que encara haurien de patir de valent per classificar-se per a les semifinals. En menys de dos minuts, els croats han signat un parcial de 0 a 3 i s’han situat per davant amb 12 a 13. Marc Valls ha capgirat el resultat. Faltant 76 minuts ha arribat l’empat, però Unai Biel ha fet el 15 a 14 definitiu en els darrers segons.

Han pres part en el matx els waterpolistes terrassencs Bernat Sanahuja i Álvaro Granados. Cadascun d’ells ha anotat un gol.

Aquest dissabte es disputaran les dues semifinals de la Copa del Món. A les 16.30 hores, Hongria s’enfrontarà a Grècia, mentre que a les 18, Espanya jugarà contra Montenegro. Demà diumenge arribarà el torn dels partits finals: el matx pel bronze a les 16.30 i la gran final a les 18 hores.