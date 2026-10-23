Ametller Origen reuneix prop de 500 proveïdors per celebrar el seu 25è aniversari

Ametller Origen ha reunit prop de 500 proveïdors a Mas Solers (Garraf), en una convenció per celebrar els seus 25 anys de trajectòria. La jornada ha servit per reconèixer el paper decisiu del teixit empresarial local que ha acompanyat la companyia des dels seus inicis i per posar en valor com l'aposta pel territori es tradueix en creixement econòmic, feina indirecta per a milers de treballadors i dinamització de l'entorn rural i urbà.
Prop del 90% dels assistents a la trobada representen empreses familiars, moltes de les quals han crescut al costat de la companyia. La jornada ha servit per posar en valor les relacions de confiança a llarg termini, reivindicar una manera de treballar basada en la qualitat, el compromís i l’exigència i ratificar com el model d'Ametller Origen ha actuat com a palanca de desenvolupament empresarial. "Aquests 25 anys no s'expliquen només per la nostra evolució, sinó per l'impuls mutu amb el nostre teixit de proveïdors. Apostar per les empreses de casa nostra, per la seva gent i per la seva feina no és només una filosofia de producte, sinó una responsabilitat amb la generació de riquesa i l'ocupació al nostre territori. Fer camí junts és el que ens dona la força per encarar el futur", apunta Josep Ametller, cofundador d'Ametller Origen.
És el cas de Fruits Secs Torra, proveïdor que camina al costat d'Ametller Origen des dels inicis del projecte; o el de Pirinat (projecte de carn ecològica del Ripollès), a qui la companyia va anar a cercar quan comptava amb un petit obrador i que avui disposa d'una nau industrial puntera. Un altre dels exemples emblemàtics és el de Grup Ros (Peixos Ros), una quarta generació familiar que exemplifica la tradició, l'ofici i la capacitat d'adaptació als nous temps.
El relleu generacional i la generació de riquesa local
Un dels moments centrals de l'acte ha estat la taula rodona moderada per Josep Ametller, cofundador d’Ametller Origen, centrada en el relleu generacional. Hi han participat representants de sis empreses proveïdores: Santi Carda (Grup Cal Blay), Sergi López (La Granja Foods 1959), Martí Mitjans (Mitjans), Salvador Ros (Grup Ros), Albert Torra (Fruits Secs Torra) i Pol Viñals (Viñals Soler).
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Durant el debat s'ha emfatitzat la importància de protegir l'ofici i els valors dels fundadors —l'exigència, la qualitat i l'inconformisme— mentre es dóna pas a noves generacions capaces de modernitzar l'activitat econòmica i assegurar la continuïtat de llocs de treball de qualitat al territori.
El gust i la qualitat, al centre
La qualitat del producte ha estat també protagonista d’un tast a cegues de tres cremes de carabassa, en què cinc proveïdors voluntaris han escollit la crema d’Ametller Origen com la més ben valorada. Carme Vives, directora d’R+D d’Ametller Origen Obradors, ha explicat els elements que la diferencien.
Reconeixement a la trajectòria compartida
Com a mostra d’agraïment, Ametller Origen ha lliurat plaques commemoratives a deu proveïdors amb més de 15 anys de trajectòria compartida: Alemany 1879, Blanxart, Grup Cal Blay, Can Bech, Fritoper, Innovapack, Iruela, La Granja Foods, Mitjans i Olivé Rueda.