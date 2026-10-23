Aprenent a gestionar les ressenyes amb IA

Professionals d’una quinzena de comerços han participat aquest dimecres en el taller “Com gestionar les ressenyes i comentaris per generar confiança i vendes amb ajuda de la IA”, organitzat per la Cambra de Comerç de Terrassa. La sessió, celebrada a la seu de l’entitat, ha servit per familiaritzar els establiments amb les possibilitats de la intel·ligència artificial (IA) en la gestió de les opinions dels clients i en la millora de la seva reputació digital.
La trobada ha reunit professionals de Terrassa, Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat vinculats a vuit sectors comercials: l’alimentació, la llar i el mobiliari, la papereria, les arts gràfiques, l’estètica, els animals de companyia, la moda i els complements.
El taller, impartit per la formadora Raquel García Evans, s'ha centrat en la gestió professional de les valoracions i opinions de la clientela. En concret, s'han abordat les eines que ofereix la IA per analitzar les ressenyes, elaborar respostes i aprofitar aquesta informació per millorar la reputació digital i l’estratègia comercial dels establiments.
“Totes les ressenyes, positives o negatives, mereixen una resposta reflexionada i personalitzada. Hem de tenir present que les nostres respostes també les llegiran futurs clients i són una oportunitat per transmetre els valors del comerç i generar confiança”, ha destacat Elisenda Moncada, responsable de l’Àrea de Comerç de la Cambra.
Dues sessions formatives
Aquesta ha estat la segona i última sessió formativa del Programa de Suport al Comerç Minorista 2026. El primer taller, celebrat el 23 de setembre, es va centrar en els canvis que la IA estava introduint en els hàbits de cerca dels consumidors i en com els establiments podien adaptar-hi la seva presència digital.
“Amb aquests dos tallers hem volgut facilitar als petits comerços eines pràctiques per adaptar-se als nous hàbits dels consumidors i familiaritzar-se amb les eines d’IA generativa al seu abast”, ha assenyalat Moncada.
La Cambra de Terrassa impulsa aquest programa des del 2004. Fins a l’edició del 2025, un total de 627 establiments de la demarcació s’havien beneficiat de la iniciativa, que té com a eix central les diagnosis gratuïtes d’innovació comercial. Per a l’edició del 2026, l’entitat ha posat a disposició de 21 comerços aquest servei.