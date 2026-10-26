Cecot Comerç i Comertia reclamen avisos anticipats davant possibles aldarulls

Cecot Comerç i Comertia reclamen més anticipació i coordinació entre les administracions, els cossos de seguretat i el sector comercial per protegir els establiments davant possibles episodis de violència durant mobilitzacions. Les dues organitzacions condemnen els actes vandàlics, els saquejos i les destrosses que es van produir dissabte al centre de Barcelona i expressen el seu suport als comerços i professionals afectats.
Les entitats demanen que, quan les autoritats disposin d’informació sobre convocatòries o concentracions que puguin comportar riscos per a determinades zones comercials, s’avisi amb prou antelació els establiments potencialment afectats. L’objectiu és que puguin adoptar mesures preventives per protegir treballadors, clients i instal·lacions, o reorganitzar l’activitat si les circumstàncies ho requereixen.
La petició, assenyalen, no pretén qüestionar el "legítim exercici dels drets de vaga i de manifestació", sinó evitar que possibles episodis violents acabin perjudicant els negocis. Les dues organitzacions consideren que cap reivindicació justifica la violència ni els atacs contra establiments, que posen en risc les persones, els llocs de treball i la continuïtat de les empreses.
Per fer-ho possible, proposen establir canals de comunicació àgils entre les administracions, els cossos de seguretat i les organitzacions representatives del comerç, de manera que els avisos arribin als negocis de les zones amb risc. També reconeixen la tasca dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència durant els incidents i defensen reforçar la coordinació per prevenir situacions similars.
Les entitats recorden que el comerç genera ocupació i activitat econòmica i contribueix a la vida dels barris i les ciutats. Per això, ofereixen la seva col·laboració per articular mecanismes d’informació que permetin minimitzar l’impacte de futurs episodis violents sobre els establiments, els professionals i la ciutadania.