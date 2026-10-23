La Cecot reforça les eines per anticipar la insolvència de les pimes

La patronal Cecot ha contribuït a desenvolupar eines per detectar abans les dificultats econòmiques de les pimes i prevenir-ne la insolvència en el marc del projecte europeu PROACTsme, que ha culminat més de tres anys de cooperació entre administracions, entitats empresarials i universitats. La iniciativa ha permès avançar en l’ús de dades i intel·ligència artificial (IA) per anticipar situacions de risc i millorar els serveis d’acompanyament empresarial.
La patronal terrassenca hi ha participat a través d’HelpEmpresa, el servei que ofereix diagnosi i acompanyament a empreses per detectar precoçment dificultats i actuar abans que comprometin la viabilitat del negoci. La Cecot ha compartit aquesta experiència amb els socis europeus i ha aprofundit en noves aplicacions d’eines predictives per ajudar les empreses a evitar la fallida, reestructurar-se quan calgui i consolidar el teixit empresarial català.
Durant el projecte, HelpEmpresa també ha incorporat assessorament i continguts formatius sobre l’aplicació de la IA a les microempreses i les petites empreses, amb l’objectiu de facilitar-ne l’accés a tecnologies que poden augmentar la productivitat i la competitivitat.
Laura Sallent, directora del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot, ha dit que “el principal llegat de PROACTsme és haver convertit l’intercanvi europeu en eines i coneixement aplicables”. En aquest sentit, ha remarcat que “ajudar les pimes a detectar amb antelació el risc d’insolvència i apropar-los la intel·ligència artificial és essencial per prendre decisions a temps, preservar activitat i ocupació i fer més competitiu el teixit empresarial català”.
Cooperació entre cinc regions
PROACTsme és un projecte cofinançat per Interreg Europe per millorar els serveis públics adreçats a les pimes mitjançant dades, anàlisi i intel·ligència artificial. Hi han participat representants de Catalunya, Macedònia Central, Mazòvia, Møre og Romsdal i Lituània, amb la Universitat de Limerick com a soci assessor. La Cecot ha estat l’única entitat privada del consorci.
La trobada final de seguiment, celebrada el 16 de setembre a Varsòvia, va permetre compartir els resultats regionals i plantejar la continuïtat de les polítiques i els serveis desenvolupats. Durant la reunió es van identificar 22 bones pràctiques, 12 de les quals van ser aprovades i incorporades a la base de dades d’Interreg Europe.
Una de les conclusions va ser que l’adopció de la IA avança més ràpidament que la seva integració formal a les organitzacions. Per això, els participants van remarcar la necessitat d’acompanyar-ne l’ús amb formació, criteris i eines adequades.