La millora del servei al client, tema central al Values Day del BBVA

El BBVA ha celebrat aquest dimarts la novena edició de la jornada 'Values Day' a Barcelona amb la intenció d'abordar el canvi cultural de l'entitat bancària i impulsar els seus valors corporatius. Segons informa l'empresa en un comunicat, la temàtica que ha concentrat més interès ha estat la millora del servei ofert al client, especialment en les àrees de l'agilitat, la simplificació de processos i de resposta davant les necessitats dels usuaris.
Així, sota el concepte 'RE-inventa', l'entitat ha convidat els seus professionals a qüestionar les dinàmiques que hi ha actualment i a explorar què és el que poden fer de manera diferent per afrontar les situacions del futur. Concretament, el BBVA ha instat a la seva plantilla a reflexionar sobre "què funciona en la seva manera de treballar, què necessiten incorporar per adaptar-se al nou context i quins primers passos poden fer per començar a fer les coses d'una altra manera".
Durant el transcurs de la jornada, els treballadors de l'entitat han traslladat les seves idees a uns tallers d'equip, on s'han posat en comú amb la resta de membres i s'han debatut per determinar quins aportarien més valor a la clientela.
Reconeixement als valors
A part de les reflexions, el BBVA ha reconegut els professionals que han destacat per "posar en pràctica els valors de l'entitat en el seu treball diari" en una nova edició de la trobada global 'People with Values', celebrada dins del marc del 'Values Day'. "L'objectiu és que els valors continuïn guiant l'evolució de la seva cultura corporativa, impulsant formes de treballar que permetin oferir una experiència cada vegada més senzilla i adaptada a les necessitats dels clients en un context que la intel·ligència artificial obre noves possibilitats a tothom", han destacat des del banc.