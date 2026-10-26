Menys de deu minuts per detectar estalvis energètics a l’empresa

La Cecot ha posat en marxa una eina gratuïta perquè les petites i mitjanes empreses identifiquin oportunitats d’estalvi energètic i possibles ineficiències en la gestió dels recursos. La nova Autodiagnosi d’Eficiència Energètica consisteix en un qüestionari en línia que es completa en entre cinc i deu minuts i que genera un informe personalitzat amb recomanacions pràctiques per optimitzar el consum i reduir costos.
Impulsada per l’Oficina per a la Transició Energètica de la patronal, l’eina analitza aspectes com el seguiment dels consums, els sistemes de climatització i il·luminació, els equipaments, l’aïllament dels edificis, l’ús d’energies renovables i la mobilitat. A partir de les respostes, cada empresa rep orientacions per detectar possibles àmbits de millora i valorar actuacions per fer un ús més eficient de l’energia.
El director de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot, Josep Casas, assenyala que “conèixer com consumim l’energia és el primer pas per identificar ineficiències i prendre decisions que ens ajudin a reduir costos i millorar la competitivitat de l’empresa”.
La iniciativa s’emmarca en l’activitat de l’Oficina per a la Transició Energètica de la Cecot, que promou l’estalvi de costos, l’eficiència energètica i la incorporació de sistemes de generació d’energia renovable al teixit empresarial. L’organisme compta amb el suport de la Generalitat i de l’Institut Català de l’Energia, entre altres col·laboradors.
Les empreses poden accedir gratuïtament a l’eina a través del web de la Cecot.