Quatre socis de Tèxtils.CAT obtenen finançament en la primera convocatòria d’ELEVATEX

Quatre socis de Tèxtils.CAT, el clúster català de materials tèxtils avançats, han estat seleccionats com a beneficiaris de la primera convocatòria d’ELEVATEX, un projecte europeu cofinançat per la Unió Europea que dona suport a la transformació dels sectors tèxtil i manufacturer mitjançant la innovació, la col·laboració i el creixement sostenible i, a més, ajuda les empreses a accedir a finançament, coneixement expert i noves oportunitats de desenvolupament i cooperació internacional.
La convocatòria d'ELEVATEX s'adreçava a pimes tèxtils que desenvolupen productes, processos o serveis innovadors, amb una atenció especial a la transició verda i digital i a l'entrada al mercat. Cada empresa seleccionada rebrà una subvenció de 30.000 € per a un projecte de sis mesos, d'octubre de 2026 a març de 2027. La convocatòria va rebre 233 propostes de sol·licitants de 26 països. Després de la verificació de l'elegibilitat, 185 propostes de 24 països van passar a la fase d'avaluació. D'aquestes, s'han seleccionat 20 pimes, que rebran un total de 600.000 € en suport financer.
El clúster català Tèxtils.CAT és un dels cinc socis del consorci ELEVATEX, juntament amb Techtera (França), que n’és el coordinador, CITEVE (Portugal), Next Technology Tecnotessile (Itàlia) i ATEVAL (Espanya). En conjunt, els socis representen unes 1.000 empreses tèxtils de cinc regions tèxtils europees de referència.
Les propostes
Els quatre socis de Tèxtils.CAT escollits per ELEVATEX són Etisilk, Technitiger, Hilaturas Arnau i La Industrial Algodonera, que desenvoluparan diferents projectes.
Etisilk, completarà la qualificació industrial de tèxtils tècnics d’HDPE amb refrigeració passiva per a ombrejat exterior.
Technitiger desenvoluparà fils de meta-aramida reciclada amb un contingut reciclat d’entre el 25 i el 50% i els validarà en un teixit ignífug certificat i en una peça de roba demostradora, utilitzant estructures teixides en 3D per recuperar la resistència mecànica perduda en el reciclatge.
Hilaturas Arnau liderarà el desenvolupament i la certificació d'un teixit barrera contra el foc d'altes prestacions, amb PBI i para-aramida reciclats i dissenyat específicament per a la protecció de bombers i aplicacions de protecció tèrmica industrial.
Finalment, La Industrial Algodonera, que escalarà a producció industrial en continu d’un cordó íntegrament de paper trenat amb un disseny innovador i amb certificació FSC, per a packaging prèmium, que substitueix les fibres d'origen fòssil i permet reciclar les bosses de paper com a monomaterial.