566 valents desafien la calor i gaudeixen de la Pedalada de Festa Major

Només unes poques hores abans que el Grand Départ del Tour de França prengui els carrers de Barcelona, una altra corrua de ciclistes ha desfilat aquest dissabte al matí per la ciutat en el primer dels grans actes esportius de la Festa Major de Terrassa, una Pedalada Popular que ha arribat enguany a la seva 37a edició. Un total de 566 ciclistes de totes les edats i condicions s'han aplegat a les 10 hores a la plaça de Ricard Camí per iniciar un recorregut d'uns 6 quilòmetres que els ha dut per algunes de les principals vies de la ciutat. No és aquesta una prova competitiva. Es tracta d'arribar tots plegats a la línia d'arribada.
Ha estat l'edició més participativa des de després de la pandèmia. L'any passat hi van prendre part 400 participants i els dos anys anteriors 350. Hi havia participants de totes les edats. Sovintejaven les parelles amb els fills. Molts lluïen els mallots dels seus clubs. No faltaven tampoc les samarretes del Barça i de la selecció espanyola.
La intensitat del sol i la calor d'aquest matí de dissabte no ha estat cap impediment per als participants, que han estrenat el nou circuit, que s'ha reduït en 4 quilòmetres amb relació a les passades edicions. A diferència de les passades edicions, els ciclistes han baixat a les 10 i 12 minuts Rambla avall fins a la carretera de Martorell.
Han girat per l'avinguda de l'Àngel Sallent i han trencat per Volta per continuar fins a la plaça de Sant Oleguer. Han seguit pels carrers de Josep Trueta i del Bruc per tornar a sortir a la Rambla d'Ègara, des d'on han anat fins a la Rasa, el carrer Nou de Sant Pere i la Creu Gran. Després de travessar l'icònic pont de Sant Pere i la plaça del Rector Homs, el tram final del recorregut ha transcorregut pels carrers de Josep Rigol i Fornaguera i de l'Arquitecte Puig i Cadafalch fins al Passeig del Vint-i-Dos de Juliol, des d'on han entrat al parc de Vallparadís. El recorregut s'ha desenvolupat sense incidents, amb un recorregut neutralitzat per tal que ningú no perdés el ritme. La majoria dels participants han agraït un recorregut més curt, que ha passat de 10 a 6 quilòmetres.
A les 11.09, 57 minuts després de la sortida, han aparegut al parc de Vallparadís. Al Pla del Castell hi havia instal·lada la línia d'arribada, on s'han refrescat amb aigua, begudes isotòniques i fruita variada, tot servit pels membres de la corporació municipal. Acomodats en les ombres del parc han comentat la jugada i han assistit als sortejos de regals i material per part dels patrocinadors de la prova, organitzada per l'Ajuntament amb el suport de l'Escola de Ciclisme Vallès, BiTer i BTT Bonaire. Els més menuts han gaudit amb la gimcana preparada per l'Escola de Ciclisme Vallès.
Com ja és tradició, han rebut el corresponent trofeu de mans de l'alcalde Jordi Ballart els dos participants més grans. Han estat Carles Camañes, de 83 anys, i Montserrat Suazo, de 65. Les dues participants de més edat de la Pedalada d'enguany, però, han travessat la meta sense pedalar. Han estat Paquita Claret, de 93 anys, i Florentina Guerra, de 88. Anaven assegudes en un tricicle de l'Ajuntament, conduïdes per Marta Lladó, de l'associació Bici Sense Edat, un moviment internacional que va néixer a Dinamarca. "Ens dediquem a passejar la gent gran amb problemes de mobilitat, que no pot sortir en bici. Fem 350 viatges l'any i volem arribar fins als 500", explica Lladó.