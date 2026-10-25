Desfeta del San Cristóbal a casa d'un Martinenc més competitiu

El San Cristóbal ha encaixat un 5 a 1 en el camp d'un Martinenc superior i que s'ha mostrat més competitiu en tot moment. Els parroquials, que a la conclusió dels primers 45 minuts de joc, ja perdien per 3 a 0, no han trobat el seu lloc en el terreny de joc i han acabat perdent de manera estrepitosa. La pròxima jornada, els de Cristian García rebran a la Montañesa, un dels equips de la part alta de la classificació en el municipal de Ca n'Anglada amb l'objectiu de recuperar-se d'aquest pèssim resultat.
La primera meitat ha sigut clarament per a un Martinenc que ha sigut molt superior al conjunt parroquial. En el minut 7, Ángel ha fet una centrada i la pilota ha caigut a peus de Júnior que ha aconseguit l'1 a 0. El San Cristóbal ha replicat, amb una rematada de xilena de Marc Río que ha aturat el porter local Craviotto.
El Martinenc ha continuat dominant i Júnior ha gaudit d'una doble ocasió que el porter visitant Carles Segura ha evitat. I, en el minut 24, ha arribat el 2 a 0, en un llançament de falta que ha rematat a plaer Josep amb un toc suau que no ha pogut rebutjar el porter Carles Segura. En el minut 32, i en un penal molt protestat pels de Cristian García, Sosa s'ha encarregat transformar-lo en el 3 a 0.
El San Cristóbal ha intentat refer-se i ha estat molt a prop de retallar distàncies, en una acció de Pime a Cristian González, que ha engaltat un xut amb molta intenció que el porter del Martinenc ha salvat amb una bona mà. Max Llovera, en un llançament de Miguel de falta, també ha posat a prova a Craviotto, que ha resolt bé la situació evitant el gol dels visitants. Max Llovera. Abans del descans, Ricki ha hagut d'abandonar el terreny de joc després de veure la segona targeta groga.
A la represa, les coses no han millorat gaire, si bé els parroquials han creat algunes situacions de perill que no han acabat en gol, com una rematada de Campano després d'una falta que ha sortit fregant el pal de la porteria local i una rematada de Raúl Lordán després d'una bona jugada de l'equip, que ha aturat el proter Craviotto.
Júnior ha tornat a intentar-ho, però Carles Segura ha refusat el tir del davanter local. En el minut 70, el mateix Júnior ha servit una pilota en safata a Saro que només ha hagut d'empènyer-la a dins de la porteria dels egarencs. Tres minuts després, Ricki ha obtingut el 5 a 0. A punt d'acabar l'encontre, i després d'un penal per mans d'un defensor local, Pime ha fet el que sempre s'ha anomenat el gol de l'honor per al San Cristóbal.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Raúl Lordán, Max Llovera, Ricki, Muñi, Guillem, Miguel, Baba, Marc Río, Cristian Domínguez i Pime. Han entrat a la represa: Campano, Paul