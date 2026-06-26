Divuit terrassencs, a les convocatòries de les seleccions sub-21

València acollirà entre el 26 de juliol i l'1 d'agost els Campionats d'Europa sub-21 de hockey. Tant la selecció masculina com la femenina preparen des d'aquest divendres fins al dimecres 1 de juliol aquestes competicions a Terrassa.\r\n\r\nDivuit dels 49 jugadors convocats són terrassencs.\r\n\r\nA la selecció masculina n'hi ha 11. Es tracta de Max Costa, Jan Trujillo i Ton Morán (Club Egara); Santi Martín, Marc Martín i Quim Coral (Atlètic); Josep Martín, Carlos Bultà i Mario Mena (CD Terrassa); Nil Recasens i Pau Gestí (Royal Pingouin).\r\n\r\nEl combinat sub-21 femení inclou set jugadores terrassenques: Júlia Amorós, Natàlia Vilanova i Marta Mitjavila (Club Egara); Núria Giménez i Jordina Gibert (Atlètic); Celia Milán (CD Terrassa); i Marta Alcaraz (Júnior).\r\n