Doble derbi egarenc per a la doble jornada de hockey

El mateix cap de setmana del Barça-Madrid al Camp Nou, Terrassa viurà també el seu particular clàssic. Atlètic i Egara es veuran les cares dissabte al Josep Marquès. Serà el primer clàssic per a Albert Lis i Oriol Torras, que afronten una doble jornada més que exigent.
Per si no hi hagués prou emocions, Can Salas viurà diumenge un altre derbi apassionant. L’Atlètic rebrà el CD Terrassa, líder en solitari de la lliga, qui s’enfrontarà a l’Atlètic en un duel apassionant.
Pel que fa a l’Atlètic-Egara, el tècnic del conjunt de Can Salas, Albert Lis, s’espera “un partit complex, difícil i igualat” que es decidirà “per petits detalls”. Lis podria recuperar per a aquesta doble jornada a l’internacional Jordi Bonastre, per bé que la decisió es prendrà després d’efectuar proves d’última hora. Santi Martín tornarà a la convocatòria, mentre que Jan Valldeperas serà baixa.
Des de l’altra banqueta, Oriol Torras viurà també el seu primer clàssic com a tècnic del Club Egara. S’espera un partit ben diferent del de la semifinal del Campionat de Catalunya, on l’Atlètic es va imposar per 0 a 5 al Pla del Bonaire. “Igual que ells, arribem en un bon moment de confiança i estem preparats. Segur que vindrà molta gent i es veurà un derbi molt emocionant. Saber controlar les emocions serà clau”, assegura.
Per primera vegada en els darrers anys, Atlètic i Egara afronten el derbi lluny de les posicions de privilegi. Els de Can Salas són vuitens amb sis punts i un partit pendent (dimecres vinent a les 21 hores a casa contra el Barça), mentre que els del Pla del Bonaire ocupen la sisena posició amb 7 punts.
Oriol Torras torna a Sant Cugat
El cap de setmana es preveu intens per a Oriol Torras, que tornarà diumenge a les 11 a Sant Cugat com a entrenador de l’Egara per enfrontar-se al seu exequip, el Júnior. “Serà especial per a mi. Han començat molt bé la lliga. Els conec bé i sé com jugaran, però ells també em coneixen a mi”, explica l’egarenc. El Júnior és tercer amb 10 punts.
El CD Terrassa rebrà dissabte el Júnior i visitarà diumenge a les 11 a l’Atlètic. Els d’Ignasi Torras són líders en solitari amb 15 punts després d’haver guanyat els cinc partits que han disputat. Ja han guanyat a l’Egara i al Club de Campo i aquest cap de setmana tenen dos ossos igualment durs de rosegar. “Tenim dos rivals que requeriran un gran esforç. No reservarem res”, assenyala Torras.
El CD Terrassa femení, obligat a estrenar-se
El CD Terrassa, penúltim amb 0 punts, necessita començar a sumar en aquesta doble jornada de la Divisió d’Honor femenina. Rebrà a les Pedritxes la Real Sociedad, sisè, dissabte a les 11 i el Taburiente, cuer, diumenge a les 12. “Som davant un cap de setmana clau per a nosaltres. Rebem dos rivals exigents, però sortirem a totes”, explica l’entrenadora, Stefi Piris. Els altres dos conjunts egarencs juguen també els dos partits com a locals. L’Atlètic, setè amb 9 punts, rebrà dissabte a les 15 al Polo, tercer, i diumenge a les 13 al Valencia, novè. El Club Egara, per la seva banda, rebrà els mateixos dos rivals que el CD Terrassa: dissabte a les 11.30 el Taburiente i diumenge a les 12 la Real Sociedad. Les del Pla del Bon Aire són vuitenes amb 5 punts.