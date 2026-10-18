El CD Terrassa derrota per 2 a 1 al Club de Campo i és líder en solitari

Cinquena victòria consecutiva per a un CD Terrassa que lidera en solitari la lliga de Divisió d'Honor masculina. Els d'Ignasi Torras es van desfer dissabte a les Pedritxes del vigent campió de lliga, el Club de Campo de Madrid per 2 a 1. Ignacio Abajo va avançar als madrilenys al minut 18, però els egarencs van capgirar el marcador. Al minut 21, Mario Mena va retallar distàncies i quan faltaven pocs segons per acabar, Enric Miralles va fer que els tres punts es quedessin a casa en transformar un llançament d'stroke.
Aquest diumenge, Club Egara i Atlètic han sumat també els tres punts. Al Pla del Bonaire, els d'Oriol Torras s'han imposat per 2 a 1 a un combatiu Sanse Complutense. Només s'havien disputat cinc minuts quan Iñaki Fernández ha transformat un clar stroke comès per Joan Francesc Fernández. Al minut 19, Pablo Román ha establert l'empat a un gol, però en un accelerat tercer quart, el xilè Juan Amoroso ha tancat el marcador en transformar un penal-córner.
Per la seva banda, l'Atlètic ha sumat també els tres punts a las Palmas de Gran Canària en imposar-se per 1 a 3 al Taburiente. Als vuit minuts, l'argentí Nacho Nardolillo ha posat per davant els d'Albert Lis, que han fet el 0 a 2 mitjançant Pau Gestí als primers segons del segon acte, de penal-córner. En idèntica acció, Gestí ha fet el 0 a 3 al minut 21. El matx quedava ja sentenciat i els locals només han pogut retallar distàncies al 56 gràcies a un penal transformat per Tyler Tomsett.
El CD Terrassa és líder en solitari amb 15 punts, tres més que el Tenis, que ha caigut per 0 a 3 a casa davant del Polo. L'Egara és sisè amb 7 punts i l'Atlètic, que té encara un partit pendent, novè amb 6.