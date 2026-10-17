El CD Terrassa vol seguir la ratxa contra el campió

Pe mèrits propis, el CD Terrassa s’està convertint en l’equip revelació de la lliga masculina. L’equip d’Ignasi Torras ha guanyat els quatre partits que ha disputat i lidera la classificació juntament amb el Tenis de Santander. Estan ja a cinc punts de distància dels seus perseguidors, Club de Campo i Júnior.
En aquesta cinquena jornada, els dos equips s’enfronten als dos finalistes de la passada lliga, Club de Campo i Polo. Serà una bona manera de mesurar la solidesa dels seus respectius lideratges.
“És un partit especial. Juguem contra el vigent campió de lliga. Haurem d’estar entonats i preparats. Toca demostrar que si estem a dalt de la classificació no és només per calendari, sinó per rendiment i per nivell”, diu el tècnic del CD Terrassa, Ignasi Torras del duel contra el Club de Campo.
Enguany, el Club de Campo ha guanyat al Complutense i al Barça, ha empatat amb el Júnior i ha perdut amb el Polo. El Terrassa s’ha desfet de Taburiente, Egara, Carpesa i Sardinero. Avui inicia una de les fases més exigents del calendari. Seguirà amb Júnior, Atlètic i Polo.
L’Egara ha començat la lliga de manera irregular, amb només una victòria, un empat i dues derrotes. Els d’Oriol Torras volen reivindicar-se diumenge a les 12.30 davant un dels aspirants a la “final-four” un Complutense que ha tingut també una arrencada irregular, amb dos triomfs i dues derrotes.
“Volem seguir creixent com a equip. Hem de repetir o millorar la segona part que vam fer a Santander. El Complutense és un rival molt complet, que voldrà seguir sumant. Les nostres necessitats són molt evidents. Hem de sumar”, explica el tècnic de l’Egara.
L’Atlètic, que recupera Nil Recasens, està obligat a guanyar diumenge a les 11 a las Palmas davant del Taburiente. Els d’Albert Lis, encara amb un partit pendent, en tenen tres. “Serà un partit complex, però necessitem guanyar. El Taburiente ha estat golejat com a visitant, però com a local ha empatat amb l’Egara. Necessitarem fer les coses molt bé”.