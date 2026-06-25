El Club Egara acull entre dijous i diumenge el Campionat d'Espanya juvenil

Entre dijous i diumenge, les instal·lacions del Pla del Bonaire acolliran la fase final del Campionat d'Espanya juvenil de hockey, tant en la categoria masculina com en la femenina. Els vuit millors equips espanyols lluitaran pel títol. L'Atlètic és el vigent campió en ambdues categories.\r\n\r\nEn categoria masculina, el Club Egara jugarà al grup "A" juntament amb Club de Campo, Sanse Complutense i Tenis de Santander. Al "B", l'Atlètic tindrà com a rivals el Polo, el Júnior i el Jolaseta. Dissabte a les 17 i a les 19 hores es disputaran les semifinals, mentre que la gran final tindrà lloc diumenge a les 12 hores.\r\n\r\nPel que fa a la competició femenina, l'Atlètic jugarà al grup "A" juntament amb Jolaseta, Júnior i Sardinero. Al "B", les amfitriones del Club Egara tindran com a rivals a Polo, Club de Campo i Tenis. Les semifinals es disputaran dissabte a les 11 i a les 13 hores i la final, diumenge a les 10.\r\n