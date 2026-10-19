El Natació s'imposa al Sant Feliu i al Mediterrani a la lliga femenina

Excel·lent doble jornada per al CN Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina de waterpolo. En partit corresponent a la cinquena jornada, les de Xavi Pérez es van imposar dissabte per un contundent 17 a 8 a l'Àrea Olímpica al CN Sant Feliu, mentre que en el de la sisena van derrotar a domicili el CE Mediterrani per 7 a 12.\r\n\r\nEn un partit sense massa història, el Natació es va desfer per 17 a 8 del Sant Feliu. Les egarenques manaven ja al descans per 7 a 2. En els dos darrers períodes van ampliar l'avantatge fins al 17 a 8 final.\r\n\r\nTambé amb força solvència es van imposar les terrassenques diumenge a la piscina del CE Mediterrani. Després del 2 a 2 del primer quart, el segon i el tercer es van resoldre amb sengles 2 a 4 per a les de Pérez, que van arribar als vuit minuts finals guanyant de quatre (6-10). Amb un 1-2 de parcial es va arribar al 7 a 12 definitiu.\r\n\r\nQuan s'han disputat ja les sis primeres jornades, Sabadell, Mataró i Terrassa lideren la classificació amb 18 punts, a tres de distància de Barceloneta i Catalunya.\r\n