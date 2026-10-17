El San Cristóbal es vol refer a casa contra un irregular l’Escala

Sense molt de temps per pair la dolorosa golejada encaixada el passat dimecres contra la FE Grama, el San Cristóbal torna a la lliga i també com a local amb el repte de recuperar-se d’aquell mal tràngol. El rival d’aquest diumenge en el municipal de Ca n’Anglada serà l’Escala, que és tretzè amb 7 punts, els mateixos que els parroquials . Fins ara, la trajectòria dels empordanesos a la lliga ha sigut força irregular, més o menys com la dels de Cristian García.
L’encontre, que començarà a les 12 hores, l’arbitrarà el col·legiat Enric Bureu Méndez, que pertany a la Delegació de Barcelona. El tècnic dels parroquials, per a aquest compromís, no podrà tenir a la seva disposició el lateral dret Arnau Roca, que pateix un esquinç en un turmell.
Cristian García, rememorant la golejada del darrer partit, va demanar que “hem de millorar a nivell competitiu” i va assegurar que de cara a aquesta nova cita “intentarem formar el millor equip possible, però s’han de canviar coses perquè hem rebut molts gols”.
L’entrenador dels terrassencs, sobre el conjunt empordanès, va apuntar que “són un equip molt semblant al nostre” i va assenyalar que “intentarem treure’ns de sobre el mal sabor de boca” del partit contra la FE Grama. I va dir que amb un triomf “ens situaríem amb deu punts, a la zona tranquil·la” de la classificació.
El Rönin, a la Copa Catalunya
D’altra banda, el Rönin, l’equip fundat pel creador de continguts Ibai Llanos serà el rival del San Cristóbal a la cinquena ronda de la Copa Catalunya. Aquest conjunt, que milita al grup 7 de la Tercera Catalana i que juga els seus encontres com a local a les instal·lacions del Júnior FC, ha arribat a aquesta fase després de superar a les eliminatòries anteriors el Júnior “B”, el Molins de Rei, el Planadeu i el Torelló. Els parroquials, com la resta d’equips de la Tercera Federació, van entrar per primera vegada en el sorteig a aquesta eliminatòria. Els partits d’aquesta ronda estan previstos per al pròxim 28 d’octubre, encara que, de mutu acord, els equips poden avançar el partit o posposar-lo fins al 4 de novembre.