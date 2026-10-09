El San Cristóbal vol sumar els primers punts fora de casa

Torna la lliga per al San Cristóbal, que pa causa de les restriccions de mobilitat derivades de l’alerta vermella del passat cap de setmana no va poder jugar el seu encontre a casa contra la FE Grama diumenge passat. Els parroquials visiten diumenge a l’Europa “B”, en un enfrontament programat per a les 12 hores i que dirigirà l’àrbitre, Víctor Moreno Martínez, que pertany a la Delegació del Baix Llobregat. Max Llovera, després dels seus compromisos amb la selecció andorrana, serà la novetat del conjunt de Cristian García, que aquesta vegada tindrà a tots els seus efectius per aquesta cita.
L’equip egarenc, que encara no sap què és puntuar lluny del municipal de Ca n’Anglada, afronta aquest encontre amb l’objectiu de trencar aquesta estadística. El conjunt de Cristian García ha sumat quatre punts en els quatre encontres que ha disputat fins ara, fruit d’un empat amb el Peralada i un triomf davant del San Juan Atlètic Montcada, tots dos com a local. La passada jornada es van suspendre diversos encontres del grup 5 de la Tercera Federació, però no el que jugava l’Europa “B”, que va golejar per 1 a 6 a domicili al Vilassar de Mar.
Els escapulats, que no van començar bé la lliga, s’han refet en els dos últims compromisos, que han aconseguit superar en dues victòries. Això els ha permès pujar fins a la tercera posició de la classificació, amb vuit punts, a només un del líder, que és el Badalona.
Magnífics resultats
Cristian García, sobre el partit de diumenge en el Nou Sardenya, va manifestar que “ens enfrontem amb un equip que ve d’obtenir dos magnífics resultats i que arribarà amb molta confiança després de guanyar dos partits consecutius”. L’entrenador del conjunt parroquial va assegurar que l’objectiu del seu equip és “sumar fora de casa”, una fita que fins ara no ha aconseguit després de perdre els dos partits que ha jugat fora, contra la pobla de Mafumet i el Badalona.
La setmana que ve, i concretament dimecres, a partir de les 20.30 hores, el conjunt terrassenc rebrà a la FE Grama en el partit que es va ajornar la passada setmana.