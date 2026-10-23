El tercer triomf consecutiu és el repte d’un Terrassa FC radiant

Amb les baixes dels davanters Max Marcet, per lesió, i de Nahuel Arroyo, per sanció, el Terrassa FC intentarà sumar la seva tercera victòria consecutiva a la lliga de la Segona Federació en el camp del SD Logroñés, penúltim a la classificació, amb tres punts. El conjunt d’Oriol Alsina, després de superar el Girona “B” el passat dimecres, ara és tercer, amb 14 punts, empatat amb el segon, l’Osasuna Promesas. El partit es jugarà aquest diumenge, a les 17 hores, i l’arbitrarà el col·legiat Javier Matia Gallo, del Comitè de Castella La Manxa.
Segons el tècnic del Terrassa FC, el rival de diumenge “és un dels equips amb millors individualitats i el que passa és que els resultats no l’ha acompanyat i de moment no li estan surtin bé les coses, però és un equip que segur que estarà a la part alta de la classificació”. Alsina va manifestar també que “serà un partit complicat, com tots els d’aquesta categoria”.
L’entrenador terrassista va assegurar que el seu equip també treballa bé fora de casa i va dir que “ens adaptem bé a les circumstàncies i crec que competim molt bé i, per tant, no em fa gens de por anar a fora i anem amb una mentalitat superpositiva”.