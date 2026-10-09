El Terrassa FC visita un Olot ascendent

L’Olot serà l’adversari Terrassa FC aquest diumenge, en el municipal de la capital garrotxina. Els d’Oriol Alsina, que no van jugar la passada jornada després de la suspensió del seu encontre a casa contra el Girona “B” per l’alerta vermella, s’enfronta al tercer classificat, però que encara no sap què és guanyar com a local. L’Olot, que ha sumat deu punts en les cinc jornades que ha disputat, ha guanyat tots els seus compromisos fora, però en el seu camp només ha sumat un punt dels sis possibles. Iván Sánchez Agramunt, col·legiat del Comitè de la Comunitat Valenciana, serà l’encarregat d’arbitrar un encontre que està previst per a les 18 hores.
Max Marcet, que segons va informar públicament ahir el club egarenc, “pateix una ruptura muscular al bíceps femoral, a la part posterior de la cuixa,”, serà baixa per a aquest partit i s’estima que aquesta lesió el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un període aproximat de quatre a cinc setmanes. El davanter, l’únic jugador terrassista que ha aconseguit marcar en els quatre partits de lliga disputats fins ara, serà una baixa molt sensible.
Alsina, sobre el rival de demà, va declarar que “per a mi és un clar equip de ‘play-off’ i crec que és el millor Olot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, està ben entrenat i és un equip força ben compensat. És un rival temible”. Tot i aquestes paraules, l’entrenador dels egarencs va recordar que “nosaltres som el Terrassa i anirem allà amb tota la il·lusió del món i també amb tota la humilitat, però volem guanyar el partit. Sabem que serà un partit molt difícil perquè que és el més complicat dels partits que hem jugat a fora. I hem de donar la millor versió de tots nosaltres per poder guanyar”.
Poder ofensiu
Del rival de diumenge, Alsina també va assegurar que “té un poder ofensiu molt important. Fan transicions molt verticals, molt ràpides i, a part, saben molt bé a què juguen. Crec que estan ben treballats i, al final, formen un bon conjunt”. El tècnic maresmenc del Terrassa FC va comentar que “a darrere també tenen jugadors de nivell i al mig del camp també. Crec que és un equip dels bons de la categoria”.
El tècnic terrassista va dir que “hem de ser un equip amb mentalitat guanyadora i amb mentalitat competitiva” i va apuntar que l’objectiu és millorar en la faceta ofensiva.
Alsina va fer referència a l’ajornament del partit contra el filial gironí i va dir que “jo vinc de Girona i vaig venir molt bé. Ho trobo incomprensible. Ens provocarà que un cop més hi haurà una setmana que haurem de jugar tres partits. I a part, el perjudici cap a nosaltres ha sigut molt greu perquè, a part d’això, resulta que ara tornem a jugar fora”.
El partit ajornat ja té data
D'altra banda, ja es coneix la data per a la disputa del partit ajornat entre el Terrassa FC i el FC Girona "B", que va ser ajornat diumenge passat a conseqüència de l'alerta meteorològica. El partit es disputarà el dimecres 21 d'octubre a les 18 hores.