El Tour de França mobilitza el ciclisme terrassenc

El Tour de França arrenca aquest dissabte des de Barcelona i, malgrat que el recorregut no passarà per Terrassa, la ciutat també viurà la cita amb entusiasme. La capital catalana acull la sortida de la 113a edició de la prova, la tercera vegada que la Grande Boucle comença a Espanya després de Sant Sebastià (1992) i Bilbao (2023). La primera etapa serà una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, mentre que diumenge s’hi disputarà una etapa en línia de 178 quilòmetres amb un exigent circuit final i arribada davant l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
A l’Escola de Ciclisme Vallès, els infants fa dies que compten les hores. La seva presidenta, Núria Marín, assegura que els alumnes tenen “una il·lusió tremenda” perquè podran veure els seus ídols gairebé sense desplaçar-se. “Normalment, hem d’anar fins al Pirineu, però ara tindrem un Pogačar o un Vingegaard a la nostra província”, diu, subratllant que “això és brutal per als nens”. Tot i que l’escola no ha organitzat cap sortida conjunta, molts infants hi assistiran amb les seves famílies.
Per a Marín, el fet que vingui el Tour de França a Barcelona “és un orgull” i “una cosa històrica”, i afegeix que “és una manera d’apropar el ciclisme a la ciutadania”. De fet, apunta que el pas de la prova ha comportat inversions al circuit municipal de Terrassa i permetrà impulsar activitats gratuïtes de promoció del ciclisme de carretera durant els pròxims mesos.
L’expectació també es nota entre els membres del Club Ciclista El Diari. El seu president, Josep Jalmar, explica que el fet que torni a Barcelona una competició tan prestigiosa com aquesta “fa que la gent s’engresqui i tingui ganes de veure en persona alguna de les dues etapes”. Assegura que a les sortides dels dissabtes “és un tema que es comenta”, remarcant que “hi ha il·lusió i bon rotllo”.
Jalmar considera que un esdeveniment d’aquest nivell “anima a sortir més amb bicicleta”, encara que fa broma amb un advertiment: “El hàndicap és que després la gent es pensa que està corrent el Tour”. Entre els favorits dels membres del club terrassenc hi ha pocs dubtes: “Tothom parla del Pogačar, del Vingegaard o del Van der Poel”.
El president del Club Ciclista El Diari té clar quina és la gran diferència entre seguir el Tour des de casa o fer-ho a peu de carretera: “Aquest ambient no el podràs veure mai a la televisió”.