Empat a Olot d'un Terrassa FC que ho ha fet tot per guanyar

El Terrassa FC ha sumat un punt en el camp de l'Olot en un partit que ha pogut guanyar, ja que ha creat prou oportunitats de gol per vèncer. Els d'Oriol Alsina, com els hi ha passat en anteriors partits, no han tingut encert en moltes de les seves accions ofensives i s'han hagut de conformar amb l'empat a un final. El pròxim compromís dels terrassistes serà diumenge que ve, a l'Estadi Olímpic, a les 17 hores, amb el Logroñés "B" com a adversari.
El Terrassa FC ha sortit manant i de seguida ha tingut algunes opcions, com una acció d'Álex López sobre Sergio Montero que no ha pogut rematar o un xut de Jaime Barrero que ha tocat en el cap d'un defensa dels locals. Els d'Alsina han continuat governant el joc i, uns minuts després, Sergio Montero ha rematat fora una bona combinació entre Mario Domingo i Nahuel.
L'encontre estava clarament decantat per als interessos de l'equip terrassista i més quan, en un llançament de córner, l'àrbitre ha xiulat penal molt evident sobre Fran Moreno, a qui ha agafat descaradament Fuentes per la samarreta. Guti s'ha encarregat de transformar-lo, enganyant totalment al porter Pol Ballesté, en el minut 25 d'aquest primer temps. Amb el 0 a 1, l'Olot ha contestat de seguida, amb un xut llunyà i molt potent de Marc Mas que Marcos Pérez ha desviat a córner amb una magnífica intervenció.
El Terrassa FC ha continuat tenint la pilota en els seus peus, si bé ja no ha arribat a l'àrea dels garrotxins amb la regularitat que ho havia fet fins llavors. Semblava que s'arribaria al descans amb el mínim avantatge favorable als visitants quan ha arribat l'empat dels locals, en el minut 45. Tot ha vingut d'un nou córner, després d'una aturada sensacional de Marcos Pérez en un xut amb molta intenció de Martí Soler. El llançament l'ha tocat el mateix Martí Soler i Rai Marchán ha rematat per aconseguir l'1 a 1 amb què ha finalitzat la primera part.
A la segona meitat ha sortit millor l'Olot, encara que no ha durat gaire el domini dels locals i tampoc hi ha hagut ocasions a favor seu. El Terrassa FC ha recuperat el comandament del partit i Guti ha engaltat un xut excel·lent que Pol Ballesté ha rebutjat a córner. Sergio Montero també ho ha provat amb una centrada-xut que també ha salvat el porter dels garrotxins.
Walid ho ha intentat per als locals, amb un tir que ha sortit massa alt, i Nahuel no ha pogut culminar una bona jugada de l'equip i la defensa ha allunyat el perill. Tenas també s'ha afegit a la llista de les ocasions per a l'Olot, amb un bon xut que Marcos Pérez ha desviat. Nahuel ho ha tornat a provar més tard en una rematada de cap, però de nou el porter dels locals ha rebutjat la pilota.
En el tram final del matx, el conjunt d'Alsina ha accelerat les seves accions atacants per mirar de trobar el gol de la victòria i ha disposat d'una doble oportunitat de Nahuel i Sergio Montero que Pol Ballesté s'ha encarregat d'avortar amb dues bones aturades. Els terrassistes han insistit fins a la conclusió davant d'un Olot que volia sorprendre a la contra, però el resultat d'empat a un s'ha mantingut sense remei.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri (Beamonte, m. 89), Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Álex López (Sergio Cortés, m. 72), Guti (Albert Celma, m. 81), Sergio Montero, Nahuel i Frodo (Dano Lourens, m. 72).