Empat del San Cristóbal davant de l'Escala en un partit molt disputat

El San Cristòbal ha sumat un punt a casa després d'igualar a un amb l'Escala en un encontre molt disputat i que es podria haver decantat per a qualsevol dels dos equips. La primera part ha sigut més fosca i sense ocasions clares, però a la represa els dos conjunts han millorat en atac. Els parroquials han sabut contrarestar el gol dels empordanesos i han acabat empatant en un penal convertit per Pime. El ,pròxim diumenge, a partir de les 12 hores, els de Cristian García visitaran el camp del Martinenc, un dels nouvinguts a la categoria.
Els primers 45 minuts de l'encontre han ofert poc quant a la faceta ofensiva de tots dos equips. El San Cristóbal, que ha modificat el seu sistema respecte a anteriors jornades, amb tres centrals i dos carrilers, ha protagonitzat algunes arribades, amb Jonathan Linares i Pime com a actors, però la millor opció ha sigut per a MarioCantí, en una rematada de cap a la sortida d'un córner que ha sortit fora per poc. Erik Baena i Óscar Romero, per part visitant, també ho ha provat, però Carles Segura ha aturat els seus xuts sense moltes dificultats.
A la segona meitat, el decorat ha sigut oposat al de la primera, i hi ha hagut moltes més oportunitats per marcar per part dels dos equips. Aviat, en el minut 59, els visitants s'han avançat en el marcador, en una pèrdua de pilota evitable dels parroquials que ha acabat culminant Joan Torrent amb un xut creuat que ha superat al porter local. Els de Cristian García han reaccionat amb fermesa i Pime de cap ha pogut empatar en una rematada que ha evitat el porter visitant Jona.
Un contraatac de cinema dels egarencs ha estat a punt de significar l'empat a un. Pime ha combinat amb Jonathan Linares i ha xutat perquè Jona salvés la situació per al seu equip. El refús ha anat a peus de Jonathan Linares, un dels més productius en atac del seu equip, que ha xutat alt. En el minut 73, l'àrbitre ha considerat com a penal una falta de Marc Bech sobre Ricki. Pime s'ha encarregat d'executar-lo a la perfecció i, enredant al porter, ha aconseguit l'empat a un.
A la resta de l'encontre, San Cristóbal i l'Escala han gaudit d'ocasions per endur-se el triomf, però el marcador s'ha mantingut fins a la conclusió. Pime ha vist com la defensa impedia el seu tir després d'una centrada de Jonathan Linares mentre que els visitants han tingut opcions clares per part d'Óscar Romero i Maynau. Àlex Fernández ha intentat un xut que ha tret la defensa i ha llançat una falta que la defensa de l'Escala ha desviat a córner. Cristian Domínguez, de cap, ha rematat fora un bon servei de Jonathan Linares.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Jonathan Linares, Max Llovera, Campano (Raúl Lordán, m. 65), Ricki, Muñi, Guillem, Miguel (Àlex Fernández, m. 82), Marc Gabaldón (Cristian Domínguez, m. 65), Mario Cantí (Kemo, m. 53) i Pime.