Empat sense gols del Terrassa FC en el camp del SD Logroñés

Un Terrassa FC dominador ha empatat a zero en el camp d'un SD Logroñés que encara no sap què és guanyar a la lliga. Com en anteriors encontres, l'equip terrassista ha disposat de les millors oportunitats per guanyar, però tampoc ha tingut l'encert necessari. La pròxima jornada, el conjunt egarenc rebrà al Reus Reddis a l'Estadi Olímpic, en un partit que començarà a les 18 hores.
El conjunt terrassista ha sigut el propietari de la pilota la gran major part dels minuts del primer temps davant d'un Logroñés que prioritzava l'ordre defensiu, però sense deixar aparcat el contraatac, opció que ha posat en marxa en diverses ocasions, si bé sense que el porter visitant Marcos Pérez hagués d'intervenir per salvar el seu equip. De seguida, els d'Alsina han sabut que seria un d'aquells partits que s'haurien de madurar en enfront d'un adversari que, en les set primeres jornades no havia guanyat cap dels seus partits.
No ha sigut plàcid per al Terrassa FC fabricar bones arribades i es tractava d'anar elaborant amb paciència fins trobar l'espai per entrar, cosa que ha succeït en escasses oportunitats. En el minut 13, Frodo ha provat un xut que la defensa loca ha refusat. El conjunt egarenc no s'ha desesperat en cap moment i ha mantingut la seva vocació ofensiva sense descans.
En el minut 21, els d'Alsina han tingut el gol a tocar, en una bona assistència de Guti des de la banda dreta de l'atac visitant, però la rematada de Marcos Mendes, amb molts pronunciaments d'acabar dins de la xarxa de la porteria dels de La Rioja, ha rematat per sobre del travesser. Sis minuts més tard s'ha viscut una altra gran possibilitat per marcar per als terrassistes, en una bona centrada de Ferran cap a Frodo, que ha orientat un tir molt potent i amb intenció, però que el porter local Yoel Ramírez s'ha encarregat de rebutjar. El refús no l'ha pogut aprofitar Marcos Mendes, que estava amb la canya a punt. Sense més ni més per destacar, s'ha arribat al temps de descans.
A la segona meitat, i en els primers instants, ha sortit més fort l'equip local i De Miguel, amb un tir que ha atrapat Marcos Pérez, i Óscar, amb un xut que ha sortit fora, ho han intentat sense èxit. El Terrassa FC més atacant no s'ha fet esperar i ningú ha arribat a rematar una centrada enverinada de Guti. Més tard, Álex López ha provat un xut que ha sortit per molt poc per sobre del travesser.
En la part final de l'encontre, els d'Alsina han insistit per trobar un gol que els facilités el triomf. No obstant això, no ha sigut possible. Gabri ha fet una bona acció personal i ha servit a Guti, que ha vist que el porter local aturada el seu xut. Jaime Barrero ho ha provat de lluny amb un tir que ha sortit fora. Marcos Mendes i Ferran, en una mateixa jugada, també han pogut marcar, però el porter del SD Logroñés ho ha evitat. En el temps afegit, i en la darrera jugada del matx, Sergio Cortés ha llançat una falta que Yoel Ramírez s'ha encarregat de desviar la pilota.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo (Aser Palacios, m. 76), Jaime Barrero (Cristhian Mármol, m. 76), Sergio Cortés, Guti (Dano Lourens, m. 76), Álex López (Auzokoa, m. 64), Frodo (Albert Celma, m. 46) i Marcos Mendes.