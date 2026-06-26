Espectacular podi terrassenc en els 100 lliure a Palma

Continua augmentant el seu botí de medalles el CN Terrassa en el Campionat d’Espanya absolut Open Trials que se celebra fins diumenge a Palma amb tres metalls més. I ja en van vuit: un or, cinc plates i dos bronzes. La competició acabarà aquest cap de setmana a la capital mallorquina.
La natació terrassenca ha donat el cop d’efecte a la final dels 100 metres lliure masculins. Tres nedadors del CN Terrassa han completat el podi. El més ràpid ha estat Luca Hoek, que ha batut el rècord d’Espanya amb un magnífic registre de 47”72. Només 26 centèsimes més tard ha nedat el seu company César Castro, que ha signat 47”98. Tots dos han obtingut la mínima per a l’Europeu de París. Mai cap nedador espanyol havia nedat tant de pressa, baixant dels 48 segons en una final que quedarà per a la història.
Ha completat el podi Miguel Pérez-Godoy, amb un temps de 48”38. Per la seva banda, Guillem Ramia s'ha classificat en la dissetena posició amb 50”60.
D’altra banda, el quart metall d’aquesta segona jornada per als terrassencs ha dut el nom d’Isak Fernández, que s'ha penjat la medalla de plata a la final dels 200 metres papallona masculins amb un registre d’1’56”23. El guanyador de la cursa ha estat Arbidel González, del CN Barcelona, amb 1’56”05.
Ha completat el podi el nedador del Real Canoe Miguel Martínez, amb 1’58”31. Pedro Ruano, del Natació, s'ha quedat a tocar del podi. Ha acabat quart amb 1’59”54, mentre que Thomas Lorenzo Bugler ha estat divuitè amb 2’08”10. En els 200 papallona femenins, Paula Juste s'ha classificat desena amb 2’21”44.
Alba Herrero, per la seva banda, ha finalitzat vuitena en els 100 lliure femenins amb un registre de 56”23. En els 200 braça femenins, Sarah Holgado s'ha classificat divuitena amb 2’44”20.
Biel Martín, a tocar del bronze
Pel que fa a la final masculina dels 200 metres braça, el nedador del CN Terrassa Biel Martín ha signat també una gran actuació. S'ha quedat a només 5 centèsimes del podi.
El representant del Natació ha finalitzat quart amb un registre de 2’15”32. El seu company Víctor de Pablo ha estat sisè amb 2’16”69. La victòria ha correspost a Nil Cadevall, del CN Sant Andreu, amb 2’11”39. Han completat el podi els nedadors del CN Sabadell Àlex Castejón i Eudald Tarrats amb 2’14”18 i 2’15”27 respectivament.