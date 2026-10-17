Exigent examen per al Club Egara davant del Sanse Complutense

La cinquena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina ofereix aquest cap de setmana tres interessants compromisos per als conjunts terrassencs. Dissabte a les 15 hores, el CD Terrassa rebrà el vigent campió de lliga, un Club de Campo que lidera la competició. Diumenge a les 10.30, el Club Egara s’enfrontarà a un altre equip madrileny, el Sanse Complutense. A les 11, l’Atlètic visitarà el camp de la Real Sociedad de Sant Sebastià.
Sobre el paper, l’enfrontament entre el penúltim classificat i el líder es presenta “a priori” com un duel clarament desnivellat. Mentre que les madrilenyes acumulen 10 punts, les de les Pedritxes encara no han puntuat. La seva entrenadora, Stefi Piris, aventura un duel més que complicat. “Sabem que ens espera un partit molt difícil contra un rival perfectament estructurat i molt treballat. Si volem puntuar, haurem de fer un molt bon paper. Necessitarem estar bé en defensa i que ens surti un partit seriós. Intentarem aprofitar les nostres oportunitats”.
Els precedents són clarament desfavorables per al CD Terrassa, que va perdre per 2 a 0 a les Pedritxes i per 2 a 5 a la capital espanyola.
El Club Egara, per la seva banda, afrontarà diumenge a les 10.30 hores un exigent examen al Pla del Bonaire davant un dels millors equips de la lliga, un Sanse Complutense que ocupa la sisena posició amb set punts, dos més que el Club Egara, que és vuitè.
Una interessant batalla
“Serà un partit molt disputat contra un rival que està perfectament en la seva manera de jugar. Tenen un molt bon penal i també una bona portera, així com diverses jugadores internacionals. Tenim una interessant batalla al davant”, comenta l’entrenador de l’Egara, Andrew Wilson.
Per la seva banda, l’Atlètic visita diumenge a la Real Sociedad, que ve de guanyar al Valencia i al Taburiente de manera consecutiva. Sílvia Bonastre, que recupera ja a Júlia Calvó, adverteix de la dificultat del matx. “Juguem fora de casa i contra un rival sempre perillós. No ens podem relaxar. L’any passat vam deixar-nos dos punts al seu camp. Hem de sortir concentrades i mostrar-nos sòlides i regulars com a equip”.
En els tres partits que porta disputats, l’equip de Can Salas ha sumat tres victòries. Les de Sílvia Bonastre tenen encara pendent el duel de la tercera jornada davant del Júnior, que es disputarà el dia 19 de novembre.