Gran oportunitat del Terrassa FC per escalar a la part alta

La lliga no s’atura per al Terrassa FC, que dimecres a les 18 hores rebrà a l’Estadi Olímpic al Girona “B”. El partit, ajornat en el seu dia pel tema de les restriccions de mobilitat davant de l’alerta vermella, correspon a la cinquena jornada de la lliga de la Segona Federació i arriba en un bon moment per als d’Oriol Alsina, que diumenge van oferir una de les seves millors actuacions, amb una gran victòria contra el Logroñés “B”. En cas de vèncer, el conjunt terrassista escalaria posicions fins a situar-se en places de “play-off” d’ascens.
“La confiança és molt bona i anem totalment mentalitzats a què hem de fer el nostre partit i que si som capaços de jugar amb el nivell que vam jugar contra l’Olot i diumenge passat contra el Logroñés, molt probablement podem emportar-nos els tres punts”, va declarar el tècnic maresmenc.
Alsina, davant d’un periple de tres partits en vuit dies, va assegurar que “posarem els jugadors que considerem que estan més ben preparats per jugar el partit, tant físicament com psicològicament” i va avisar que “és un partit molt complicat, però hem de ser capaços de competir al màxim nivell, guanyar duels individuals, treballar molt bé col·lectivament i tenir aquesta mentalitat superpositiva que tenim”.
Del Girona “B” va apuntar que “té molta qualitat individual, molts jugadors que són molt desequilibrants i no oblidem que molts ja han debutat a Segona Divisió, i al final és un equip de màxim nivell, i un dels millors filials de la categoria” i va agregar que “és un rival que s’adapta molt bé al camp gran i té jugadors molt verticals i molt decisius i amb moltíssima qualitat”.
Moltes ganes
D’altra banda, el davanter Marcos Mendes, absent els dos darrers compromisos per una sanció per la targeta vermella que va veure en el camp de l’Ebro, va manifestar que “després de dos partits per sanció tenia moltes ganes d’incorporar-me per poder ajudar en tot el que pugui als meus companys”.
L’atacant va afirmar que “tenim un partit importantíssim, que si el guanyem tenim la possibilitat de col·locar-nos segons o tercers” i afrontaran aquesta cita “amb la màxima il·lusió”. Marcos Mendes va dir que la victòria de diumenge “serveix per seguir agafant confiança”, però va alertar que cal anar amb compte amb el Girona “B”.