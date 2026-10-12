Grup complicat per al CN Terrassa a la Champions femenina de waterpolo

Després de la seva bona actuació a la primera fase de la Champions League femenina de waterpolo, on va finalitzar en segona posició a Sabadell, el CN Terrassa ja coneix els seus rivals per a la fase de grups de la màxima competició europea.
L'equip de Xavi Pérez no ha tingut, un any més, sort en el sorteig de la fase de grups. Ha quedat enquadrat en el grup de la mort, el "C", juntament amb el vigent campió d'Europa, l'Olympiakos grec. Completen el grup un altre conjunt hel·lènic, l'Ethnikos, i un vell conegut de la Champions, l'Orizzonte Catania italià, que és el conjunt que més vegades ha guanyat la Champions League femenina. Egarenques i italianes s'han enfrontat ja dues vegades en les darreres edicions, la darrera la temporada passada.
Els altres grups han quedat així: A l'"A", el CN Mataró tindrà com a rivals el ZV Zaan, l'UVSE Budapest i el BVSC Manna. Al grup "B" coincideixen CN Sant Andreu i CN Catalunya, que s'enfrontaran al Pallanuoto Trieste i al Vouliagmeni, mentre que el "D", el CN Sabadell s'enfrontarà al SIS Roma, el Rapallo i el Ferencvaros.
La fase de grups arrencarà aquest mateix mes, el dissabte dia 31. Serà a la piscina de l'Àrea Olímpica contra l'Orizzonte Catania. Els tres següents partits seran fora de casa per al CN Terrassa, que visitarà l'Ethnikos el 14 de novembre i l'Olympiakos el 28 de novembre.
La segona volta d'aquesta fase de grups es reprendrà el gener de l'any 2017 amb la disputa de l'Orizzonte-Natació a Catània el dia 9 de gener. Els dos darrers partits de la segona volta seran a Terrassa: el dia 3 de febrer contra l'Ethnikos i el dia 13 de març davant el totpoderós Olympiakos.
Objectiu: quarts de final
Tot i la dificultat del grup, l'entrenador del CN Terrassa, Xavi Pérez, manté que l'objectiu de l'equip "continua sent la classificació per als quarts de final", una fita que les terrassenques no han assolit mai en tota la seva història. "Sabem que ens ha tocat un grup molt complicat, però lluitarem per passar ronda", explica Pérez.
Considera Xavi Pérez que l'Olympiakos és el gran favorit per guanyar la competició juntament amb el Ferencvaros hongarès, el CN Mataró i el CN Sabadell. "L'Olympiakos està a molta distància de nosaltres i serà el gran favorit per passar com a primer de grup. Les nostres opcions passen per plantar cara davant l'Orizzonte i guanyar a l'Ethnikos, que és, sens dubte, el rival més assequible".
Bona primera fase
Les de Pérez van guanyar dos partits i en van perdre un a la fase celebrada a Sabadell. Després d'imposar-se per 7 gols a 25 al Lille francès i per 9 a 16 al Donk dels Països Baixos, el Natació va caure diumenge en el darrer partit per 17 a 10 davant de les amfitriones del CN Sabadell.
L'equip terrassenc es va classificar segon amb sis punts, per nou de les sabadellenques i va accedir a la fase de grups.