Ismael Saibari jugarà al Bayern fins al 2031

El davanter terrassenc de la selecció marroquina Ismael Saibari ha estat presentat com a nou jugador del Bayern de Munic per a les cinc temporades vinents. Ha signat un contracte fins al 30 de juny del 2031. Arriba procedent del PSV Eindhoven, on ha jugat les sis últimes temporades. Els bàvars han pagat entre 50 i 55 milions d'euros pel traspàs.
Saibari ha estat una aposta personal de l'entrenador dels alemanys, Vincent Company, per tal de tenir més rotacions a la davantera. La temporada passada, Harry Kane, Michael Olise i Luis Díaz gairebé no van tenir descans.
"Des de nen somies amb fitxar per un club com el Bayern. Tothom sap que és un dels equips més grans del món. Lluita cada temporada pels títols més importants, com la Champions League. Vull guanyar allí els màxims títols", explica Saibari, que s'ha convertit en un dels deu fitxatges més cars de la història del Bayern. Lluirà el dorsal número 34.
Dissabte, Marroc-Canadà als vuitens de final
En el seu cinquè partit a la seva primera participació en la Copa del Món de futbol, Ismael Saibari jugarà dissabte a partir de les 19 hores amb el combinat marroquí contra el Canadà a la ciutat texana de Houston. Serà el primer partit de la ronda de vuitens de final de la competició. Saibari ha marcat tres gols en els tres primers partits. En el partit de setzens de final contra els Països Baixos, l’egarenc va anotar el penal decisiu.