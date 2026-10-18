La millor versió del Terrassa FC esclafa el Logroñés "B" a l'Estadi Olímpic

Un Terrassa FC molt motivat s'ha desfet del Logroñés "B" a l'Estadi Olímpic. Els d'Oriol Alsina, a un nivell competitiu molt alt i molt superiors als seus adversaris durant els noranta minuts de partit, s'han imposat per 3 a 0, tot i que han fet mereixements per algun gol més. En aquesta ocasió, no hi ha hagut falta d'encert com en anteriors enfrontaments d'aquesta temporada a la lliga. La pròxima jornada, el conjunt egarenc visitarà el SD Logroñés, en un encontre programat per al pròxim diumenge, a partir de les 17 hores.
El domini del Terrassa FC a la primera part ha sigut categòric. Els d'Alsina han tingut la possessió de la pilota sense descans davant d'un Logroñés "B" que esperava darrere per jugar a la contra. Sergio Montero, quan encara no s'havia arribat al primer minut de joc, ha entrat pel cantó dret, però el seu xut ha sortit massa creuat. El conjunt egarenc ha portat el timó del joc en tot moment i Nahuel també ho ha provat amb un xut que la defensa ha refusat.
Nahuel ha servit una bona pilota a Albert Celma, que ha sigut titular, però el seu tir ha sortit massa alt. També s'ha afegit a la festa Mario Domingo amb un potent xut que el porter Eric Gamen ha rebutjat com ha pogut. Els visitants han elaborat poques accions en atac, si bé en una d'elles, una jugada individual de Dani Martínez, ha estat a punt de sorprendre a Marcos Pérez, però el seu xut ha sortit fora.
El conjunt terrassista no ha baixat de marxa i ha continuat insistint, però ara amb menys ocasions per marcar, llevat d'una rematada de Sergio Montero, que ha rebut de Jaime Barrero. La rematada del davanter local l'ha evitat el porter del Logroñés "B" amb una bona intervenció. Fins al descans, el Terrassa FC ha buscat obrir la llauna, però s'ha mantingut l'empat a zero en el marcador.
El Terrassa FC, en el segon temps, encara ha sortit més endollat i en els primers instants ja ha mostrat tot el seu catàleg d'intencions atacants que l'han conduït cap a l'1 a 0. Sergio Montero ha assistit a Nahuel que, després de controlar la pilota, ha deixat anar un tir precís que ha superat al porter dels de La Rioja. De seguida, Sergio Montero ha estat a punt de marcar el segon, amb un xut que ha aturat Eric Gamen i, un minut més tard, Jaime Barrero ha posat de prova de nou al porter visitant, que ha refusat a córner.
En una de les escasses accions ofensives del Logroñés "B", Lallana ha xutat i Marcos Pérez ha aturat l'esfèrica sense problemes. Poc després, i en una centrada perfecta de Mario Domingo per la banda esquerra, Albert Celma ha engaltat un xut que ha tocat el pal i ha entrat dins de la porteria dels visitants, convertint-se en el 2 a 0 per als d'Alsina. Cinc minuts més tard, Jaime Barrero ho ha tornat a provar amb un xut que el porter ha desviat a córner.
El Logroñés "B" ha reaccionat molt tímidament, sense crear perill evident a l'àrea del Terrassa FC, tot i que els d'Alsina no s'han oblidat de la seva faceta atacant i han continuat buscant més gols. En el minut 79, i en una centrada de Sergio Cortés, Guti, que acabava d'entrar al terreny de joc feia poc, ha rematat i la pilota, després de tocar en un defensa visitant, ha significat el 3 a 0.
Pel Terrassa FC: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Álex López (Sergio Cortés, m. 30), Sergio Montero (Guti, m. 74), Albert Celma, Nahuel (Cristhian Mármol, m. 74) i Frodo (Dano Lourens, m. 46).