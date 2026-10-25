L'Atlètic es refà a temps i s'imposa al CD Terrassa en un derbi molt entretingut

L'Atlètic s'ha refet de la derrota en el derbi de dissabte contra l'Egara i ha superat per 4 a 3 al CD Terrassa en un altre enfrontament entre equips locals, un nou derbi molt entretingut i amb alternatives en el marcador. Els d'Albert Lis han marcat el gol del triomf a poc més de mig minut per a la conclusió de l'encontre davant d'un bon CD Terrassa que, tot i aquest contratemps, continua com a líder en solitari de la classificació de la Divisió d'Honor masculina.
El partit ha sigut com una muntanya russa. Els de Can Salas s'han avançat amb un 2 a 0, primer amb un penal-córner convertit per Arnau Pérez, en els inicis del primer quart, i després amb un gol d'Oriol Campos, només començar el segon. En el tercer quart, els d'Ignasi Torras han sabut reaccionar i han capgirat el resultat.
Pau Petchamé, en un penal, ha marcat el 2 a 1 i, deu minuts més tard, i també en un penal combinat que ha servit Enric Miralles, de nou Petchamé ha batut al porter local i ha igualat el marcador. Tres minuts després, Borja Soler ha assolit el 2 a 3, però l'Atlètic no s'ha rendit i, amb dos gols en dos minuts, ha acabat remuntant per endur-se el triomf. Xavi Castelló, amb un gran gol, i Quim Malgosa, rematant una centrada des del cantó dret, han protagonitzat uns minuts finals frenètics que han suposat el 4 a 3 definitiu.
Pel que fa al partit de l'Egara, el Júnior FC s'ha avançat en el minut 5 del primer quart, amb un gol de Marc Serrahima, i han incrementat el seu avantatge en els primers instants del segon, amb una dina del terrassenc Oriol Salvador. Els d'Oriol Torras han sabut recuperar-se i, de seguida, Enric Morrós ha establert el 2 a 1, resultat amb què s'ha arribat al descans.
En el minut 6 del tercer quart, Iñaki Fernández, en una acció de penal-córner, ha aconseguit el gol de la igualada per als del Pla del Bon Aire, però l'empat a dos ha durant molt poc temps, ja que, tres minuts més tard, de nou Marc Serrahima, ha tornat a marcar per als de Sant Cugat i ha assolit el 3 a 2 que no variaria fins a la botzina final.