Nou ple de victòries dels equips locals de la Divisió d'Honor femenina

Els tres equips terrassencs de la Divisió d'Honor han tornat a guanyar els seus partits i han tancat una doble jornada de la lliga femenina molt beneficiosa. Atlètic, Egara i CD Terrassa han superat el cap de setmana amb dos triomfs cadascun i, en els partits d'aquest diumenge, han solucionat els seus enfrontaments amb golejades.
Al Pla del Bon Aire, l'Egara ha vençut per 4 a 0 a la Real Sociedad. Les d'Andrew Wilson han començat amb molta força i en el primer quart ja guanyava per a 2 a 0, amb gols de Marta Fuentes i Júlia Clapés. En el segon i el tercer quart no hi ha hagut gols i, en el darrer, les egarenques han tornat a encertar dues de les oportunitats que han creat i Natàlia Vilanova i Laura Real han establert el definitiu 4 a 0 en el marcador.
A les Pedritxes, les de Stefi Piris, que dissabte havien superat a la Real Sociedad per 1 a 0, s'han desfet per 3 a 0 del Taburiente. El CD Terrassa ha estrenat el marcador en el minut 8 del primer quart, amb una diada d'Abril Beltramino, i amb aquest resultat s'ha arribat al descans. En el tercer quart, Delfina Portorreal, en un llançament de penal-córner, ha aconseguit el 2 a 0 i, en l'últim, Beltramino ha repetit amb el tercer gol de les terrassenques.
En el darrer partit amb participació d'un equip local, l'Atlètic s'ha imposat per 4 a 0 al Valencia CH a Can Salas. Les de Sílvia Bonastre han marcat en un penal transformat per Julia Gomes en el primer quart. Amb 1 a 0, s'ha arribat al descans. Només començar el tercer quart, Anna Marquès ha ampliat la renda de l'Atlètic, que ha continuat atacant i Nonna Corominas i Mar Sola han fet els dos darrers gols del seu equip.