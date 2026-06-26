Set waterpolistes egarencs preparen les Copes del Món al CAR

Les seleccions espanyoles de waterpolo es troben concentrades al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat preparant la seva participació en la fase final de la Copa del Món, que se celebrarà del 22 al 26 de juliol a Sydney (Austràlia).
La selecció masculina, dirigida per David Martín, entrenarà al CAR fins al dimarts 14 de juliol. Entre els 19 jugadors convocats hi ha dos terrassencs, el jugador del CN Atlètic Barceloneta Bernat Sanahuja i el porter del CN Terrassa Xavi Teclas.
Els de Martín disputaran els quarts de final a Sydney contra la selecció amfitriona, Austràlia. Si accedeixen a les semifinals, es creuaran amb el guanyador de l’eliminatòria entre Hongria i Croàcia. Formen part també d’aquesta fase final les seleccions d’Itàlia, Geòrgia, Grècia i Montenegro.
D’altra banda, el seleccionador femení, l’egarenc Jordi Valls, ha convocat cinc egarenques: Eli Carmona, Irene Casado i Paula Prats (CN Terrassa), Paula Leitón (Barceloneta) i Isa Piralkova (CN Sabadell), que treballaran al CAR fins al dimarts 7 de juliol.
A Sydney, Espanya jugarà els quarts de final contra Hongria. Si passa, disputarà les semifinals amb els Països Baixos o Rússia. A l’altra banda del quadre hi ha els Estats Units, la Xina, Austràlia i Itàlia.