Tres plates per al CN Terrassa en la primera jornada

Excel·lents resultats dels nedadors del Club Natació Terrassa en la primera jornada del Campionat d’Espanya absolut de natació Open Trials que se celebra fins diumenge a Palma. Estella Llum Tonrath, Luca Hoek i Hugo González es van penjar sengles medalles de plata en la seva estrena en la competició més important de la natació estatal, classificatòria per a l’Europeu de París i els Jocs del Mediterrani que se celebraran aquest estiu.
En la final femenina dels 100 metres esquena, Estella Llum Tonrath va acabar segona amb un temps d’1’00”90, a només 26 centèsimes de distàncies de la guanyadora, la nedadora del CN Sant Andreu Irene Ciércoles, que va signar un registre d’1’00”64. Va completar el podi Sara Costa, del CD Gredos San Diego, amb un registre d’1’01”50. En aquesta mateixa prova hi van prendre part altres nedadores del CN Terrassa. Irene Pera va acabar dotzena amb 1’03”93 i Paula Juste tretzena amb 1’03”98.
En els 50 lliures masculins, Luca Hoek va ser també segon amb un registre de 22”35, a 15 centèsimes de distància del guanyador, el nedador del CN Sabadell Sergio Celis, que va signar un temps de 22”20. En la prova curta de l’estil lliure hi va haver una altra medalla per al Natació, ja que Álex Ahtiainen va compartir la tercera posició amb Diego Martín, del CD Sek. Van compartir un crono de 22”73. Miguel Pérez-Godoy, per la seva banda, va ser sisè, amb els mateixos 22”79 de Jorge Eliezer Otaiza, del CN Santa Olaya. Adrià Roy va ser trenta-unè amb 23”32.
En la prova masculina dels 200 estils, Hugo González va assolir també la medalla de plata amb un registre de 2’01”92, a només 71 centèsimes de distància del guanyador, el nedador del CN Sabadell Diego Mira, que va completar els 200 lliures en 2’01”21. Va completar el podi Radu Valentin Neata, del CD Gredos San Diego, amb 2’02”15. Héctor Morales va acabar desè amb 2’03”90 i Oliver Roch dinovè amb 2’08”09.
Gràcies als seus 2'01"92, González ha obtingut la mínima per a l'Europeu de París.
Altres temps
D’altra banda, en els 50 lliures femenins, Maia Lardeur es va classificar vuitena amb els mateixos 26”32 que la britànica Maisie Gilford.
En els 400 lliures femenins, Alba Herrero va acabar vuitena amb 4’19”98, mentre que en els 400 lliures masculins, Guillem Ramia es va classificar catorzè amb 3’59”44 i Jan Vilaseca va acabar trenta-dosè amb 4’08”05.
Finalment, en els 200 estils femenins, Irene Pera va ser dinovena amb un registre de 2’26”87 i Aroa Espinosa vintena amb 2’27”14 i. Estella Llum Tonrath va acabar causant baixa en aquesta distància. La competició continuarà disputant-se a la capital balear fins diumenge, amb moltes més oportunitats de medalla per als nedadors del CN Terrassa.