Triple derrota egarenca a la Divisió d'Honor femenina

Jornada molt negativa per als equips terrassencs a la lliga de Divisió d'Honor femenina de hockey. Tots tres han perdut.
El Club Egara s'ha vist clarament superat per un Sanse Complutense molt inspirat, que ha guanyat per 2 a 4. Només s'havien jugat cinc minuts quan Lola Riera ha obert el marcador del Pla del Bonaire de penal. Un de tres per a les de Jorge Donoso i un d'11 per a les terrassenques. Alejandra de la Llama i Sara Carmona han ampliat l'avantatge abans d'arribar al descans. Lucía Jiménez ha fet el quart a l'inici del tercer període i l'Egara ha maquillat el resultat amb els gols de Natàlia Vilanova en desviar una gran rematada de Mireia Herrero i d'Anna Borràs, que dos minuts després de rematar al pal, ha marcat el seu tercer gol de penal de l'exercici.
L'Atlètic ha caigut per 3 a 0 a Bidebieta davant la Real Sociedad amb gols de Federica Carta, Luciana Molina i Leire Zubizarreta. Tampoc va tenir opcions el dissabte el CD Terrassa, que es va veure clarament superat per 0 a 5 a casa pel campió de lliga, el Club de Campo. Flore Bruggink amb dos gols, María López, Berta Agulló i Begoña García van ser les autores dels cinc gols visitants.
L'Atlètic, amb un partit menys, és setè amb 9 punts, per 5 del Club Egara, vuitè, i encara cap del CD Terrassa, penúltim.