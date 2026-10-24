Un Egara més efectiu s'endú el derbi contra l'Atlètic a Can Salas

L'efectivitat de l'Egara ha sigut determinant per decidir qui s'enduia el derbi a Can Salas, Els del Pla del Bon Aire han sabut concretar les seves ocasions mentre que l'Atlètic, tot i la seva insistència, ha pecat de falta d'encert a l'hora de transformar les seves arribades a l'àrea contrària. Diumenge, l'Egara disputarà un nou encontre d'aquesta doble jornada, en aquest cas en el camp del Júnior, a partir de les 11 hores i l'Atlètic tornarà a jugar a casa, amb un nou derbi, en aquesta ocasió, davant del CD Terrassa, que aquest dissabte ha empatat a zero a casa. El conjunt de les Pedritxes s'enfrontava al Júnior FC i no ha pogut aconseguir la seva sisena victoria consecutiva.
Atlètic i Egara han disputat un derbi amb la necessitat de vèncer per no despenjar-se dels llocs de la part alta de la classificació. Els d'Albert Lis, després d'uns primers minuts amb equilibri de forces i sense ocasions, han gaudit d'un parell de penals que ni Oriol Campos ni Nacho Nepote han pogut convertir. En el segon quart, els de Can Salas han sortit amb empenta i Arnau Pérez ha protagonitzat una bona acció personal, però la seva rematada ha sortit fora. L'Egara ha disposat de dos llançaments de penal i, en el segon, el xilè Juan Amoroso ha superat al porter local i ha establert el 0 a 1.
En el tercer quart, l'Atlètic ha dominat el joc, però sense trobar forats a una defensa molt seriosa dels seus contrincants. A més, en una ràpida transició de Marco Aguirregomezcorta, la bola a anar a parar a Àlex Broto que, en solitari, no ha perdonat i ha aconseguit el 0 a 2 per als visitants. Ha estat a punt de retallar diferències el conjunt local, en un penal-córner a càrrec de Pau Gestí que ha salvat el porter de l'Egara Jan Capellades amb el peu.
En el darrer quart, l'Egara ha estat a punt de fer el tercer, en una rematada de Bernat Baños que la defensa de l'Atlètic ha desviat a córner. També ho ha provat Aguirregomezcorta, sense encert. A sis minuts per a la conclusió de l'encontre, els de Can Salas han obtingut l'1 a 2, en una llarga combinació de tot l'equip que ha acabat culminant Nacho Nardolillo, amb un potent tir, impossible per al porter visitant. Fins al final del partit, els locals ho han intentat, però només Nardolillo, amb una bona rematada que ha sortit fora, ha estat a punt de marcar.