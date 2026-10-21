Un gol de l'egarenc Álex López impulsa el Terrassa FC a les places de "play-off"

Victòria per la mínima del Terrassa FC en el partit ajornat el seu dia contra el Girona "B" que porta al conjunt d'Oriol Alsina a les places de "play-off" d'ascens. L'equip egarenc, amb un gol d'Álex López a la represa, n'ha tingut prou per sumar tres punts merescuts i sumar el seu sepon triomf consecutiu. La pròxima jornada, el conjunt terrassista jugarà en el camp del SD Logroñés, en un encontre que es disputarà diumenge, a partir de les 17 hores.
El joc en els inicis de la primera meitat han sigut més aviat equilibrats. El Terrassa FC ha començat tenint la pilota, però el filial del Girona ha apostat per possessions llargues per mirar de trencar el ritme dels locals. A partir del minut 15, els d’Alsina han intensificat el seu domini i han protagonitzat algunes arribades que no han acabat en gol. A més, els intents dels locals han sigut gairebé sempre amb xuts llunyans. Gabri, en una gran acció personal, ha xutat i el porter Andreev va aturar la pilota.
Més tard, ho ha provat Guti, amb un tir que ha sortit per sobre del travesser de la porteria visitant. Sergio Cortés també s'ha apuntat a la festa i ha engaltat un xut que ha aturat el porter de l’equip gironí. Els visitants s'han espavilat una mica i Cantarell ha posat a prova a Marcos Pérez, que ha atrapat la pilota amb solvència. Albert Celma, uns minuts més tard, ha gaudit d’una bona oportunitat, després d’un servei de Marcos Mendes, però la seva rematada ha sortit fora per molt poc. I, abans del descans, el visitant Artero ha rematat fora una bona centrada d’un company
Sergio Montero, que quan feia deu minuts que estava al camp s'ha lesionat, i Álex López han entrat després del descans. El Terrassa FC ha sortit amb l'objectiu clar de controlar la situació, tot i que el Girona "B", al principi, també ha tingut pretensions atacants que han acabat en res. Sergio Montero, abans de ser substituït, ha xutat fora una bona ocasió i, més tard, Marcos Mendes ha rematat de cap una centrada precisa de Ferran, però el porter visitant ha capturat la pilota sense molts problemes.
Els d'Alsina han continuat manant i, fruit d'aquest domini i després de diverses accions ofensives, ha arribat el gol, en una jugada llarga que ha acabat en una centrada de Guti que el migcampista egarenc Álex López, de cap, ha desviat per superar a Andreev i establir l'1 a 0 en el marcador. El Girona "B" ha reaccionat buscant el gol de la igualada, però els d'Alsina no han deixat cap escletxa a darrere i han mantingut el seu impuls per augmentar la seva renda. Només Lou William ha tingut una bona opció per als gironins, en un tir que ha aturat Marcos Pérez, en el temps afegit.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Ferran, Gabri, Fran Moreno, Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés (Álex López, m. 46), Guti (Auzokoa, m. 79), Albert Celma (Sergio Montero, m. 46 (Cristhian Mármol, m. 55)), Nahuel i Marcos Mendes (Frodo, m. 88).