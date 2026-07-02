Una gespa pionera per al Sant Pere Nord

Fa més d’un any que el Sant Pere Nord reclamava a l’Ajuntament de Terrassa una renovació integral de les seves instal·lacions, que estaven desateses des de feia temps i presentaven greus dèficits, tant pel que fa a la gespa artificial del terreny de joc com a les graderies i d’altres equipaments, segons va explicar el president del club, Ramon Moya. S’ha hagut d’esperar poc més d’un any per tal que el canvi de cara de la instal·lació sigui un fet. Ja s’ha posat fil a l’agulla.
Els treballs van començar la setmana passada i està previst que finalitzin a final de mes. Ja s’ha retirat la gespa existent, que es va col·locar l’any 2010 i després de 16 anys havia exhaurit el seu període de vida útil. S’ha dut a terme un aixecament topogràfic per millorar l’anivellament del camp i garantir un correcte drenatge. En aquest sentit, s’ha reparat el paviment asfàltic en les zones on es considera necessari. Després de netejar els canals, s’han substituït les reixes deteriorades.
Després de la col·locació de la gespa artificial, se substituiran també les porteries i les banquetes per equipament nou. Un dels aspectes més llargament reclamats pel club que presideix Ramon Moya era la construcció de les graderies, un dèficit històric de la instal·lació. Està previst instal·lar-ne dues de noves.
Una gespa de Bèlgica
A diferència de les actuacions que s’han dut a terme en altres camps de futbol de la ciutat, el de Sant Pere Nord necessitava una reforma integral. S’hi destinaran 444.141 euros. Els treballs havien de començar a l’abril, però es van haver d’endarrerir a causa dels compromisos esportius de l’entitat.
La gespa artificial arribarà procedent de Bèlgica. El fabricant és l’empresa Domo Sports Grass, que ofereix gespa d’altíssima qualitat. Participa en el projecte Belgian Red Court de la Federació Belga de futbol.
És la primera vegada que aquest material s’instal·la a la ciutat. El seu tacte és més semblant al de la gespa natural i la seva durabilitat és més llarga.